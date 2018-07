Scapa de drumul la ghiseu: Primaria Sectorului 4 lanseaza o aplicatie pentru depunerea sesizarilor

Ziare.

"O groapa periculoasa, o zona cu gunoi, sau cu mobilier stradal stricat, o masina parasita ori problemele legate de parcuri si de reabilitarea termica, toate pot fi rezolvate cu doar cateva click-uri, prin intermediul aplicatiei mobile 'Primaria Sectorului 4', care poate fi decarcata, gratuit, atat pe Android, cat si pe iOS. Pentru persoanele care nu pot beneficia de aceasta aplicatie si doresc sa anunte astfel de probleme, sau sa solicite informatii, functioneaza in paralel, 24 de ore din 24, un call center cu numarul unic 021/9441", se arata printr-un comunicat de presa remis luniEdilul sustine ca prin aceasta se doreste diminuarea numarului petitiilor si a drumurilor catre ghisee."Aplicatia mobila creata pentru a facilita comunicarea dintre cetateni si Primaria Sectorului 4 si pentru a diminua numarul petitiilor scrise si drumurilor catre ghiseele autoritatii locale este cat se poate de accesibila, atat pentru utilizatorii de telefoane mobile experimentati, cat si pentru persoanele mai putin inclinate catre tehnologie. S-a lucrat cateva luni la implementarea ei, iar rezultatele sunt cele asteptate.Imi doresc o primarie in care oamenii sa nu mai fie nevoiti sa astepte in fata ghiseelor, pentru a face o sesizare, iar aceasta aplicatie si call center-ul pe care li-l punem la dispozitie sunt pasi importanti in acest demers", a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Baluta.Aplicatia "Primaria Sectorului 4" poate fi descarcata pe telefonul mobil, iar apoi utilizatorii trebuie sa se autentifice completand pe pagina de deschidere a aplicatiei numele, adresa de e-mail si numarul de telefon la care pot fi contactati, pentru ca apoi sa poata opta pentru a face o "Sesizare noua", sau pentru a trimite "Mesaje".In functie de problema, detinatorii aplicatiei pot opta pentru a semnala "Groapa", "Gunoi", "Masina parasita", "Mobilier", "Reabilitare termica", "Parcuri" ori "Alta sesizare", pentru ca apoi sa fie directionati catre pagina urmatoare, precizeaza primaria."Pentru a semnala efectiv problema, utilizatorii trebuie sa fotografieze, spre exemplu, groapa pe care vor sa o semnaleze si sa permita aplicatiei sa o asocieze, prin GPS, cu locul in care se afla persoana reclamanta. Acest lucru ne permite sa localizam exact problema, pentru a o rezolva cat mai rapid. Din acest moment, tot ce trebuie facut este sa trimita sesizarea", a explicat directorul adjunct al Directiei Relatii Publice, Nelyana Gales.Potrivit acesteia, pentru persoanele care, din diferite motive, nu pot beneficia de aceasta aplicatie functioneaza, 24 de ore din 24, un Birou Call Center apelabil la numarul unic 012/9441, prin intermediul caruia pot fi furnizate informatii din toate domeniile specifice administratiei publice locale (D.G.A.S.P.C.S4, Politie Locala S4, A.D.P 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, Directia de Mobilitate Urbana Sector 4, Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant Sector 4 etc.).Aplicatia este la inceput de drum, dar la Biroul Call Center s-au primit si rezolvat peste 6.500 de sesizari.A.G.