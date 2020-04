Scenariul de criza din primarii: Reducerea veniturilor de la buget cu 20-25%, pe o perioada de cel putin trei luni

Ziare.

Pentru a compensa golul de la venituri, primariile marilor orase reduc cheltuielile de la toate capitolele bugetare care sa acopere o diminuare a veniturilor pentru cel putin trei luni. In picioare raman doar investitiile din fonduri europene.La Iasi, diferenta de alocari de la bugetul de stat (prin cote defalcate din impozitul pe venit) a fost de 20%, in vreme ce incasarile din taxele locale au scazut la jumatate, a declarat primarul Mihai Chirica."In principiu, incasarile din taxe si impozite s-au redus aproape la jumatate si din cauza faptului ca s-a prelungit perioada de plata. Nici de la bugetul de stat nu au mai fost aceleasi alocari bugetare fata de media lunilor precedente. Aproximativ 20% a fost diferenta de alocari, ceea ce ne-a si obligat sa ne reorientam asupra ajustarii bugetului", a explicat Mihai Chirica.La nivelul orasului este realizata o noua prognoza a bugetului care sa permita o mai buna evaluare a reducerilor de cheltuieli necesare pentru a echilibra bugetul."In principiu toate cheltuielile trebuie reduse. Nu exista nicio categorie care sa nu trebuiasca sa fie ajustata, daca nu blocata, cu siguranta redusa. Si la servicii publice, dar si pe partea de investitii va trebui sa avem in vedere o posibila reducere a cheltuielilor. Am cerut ca productia lunii aprilie sa fie diminuata cu aproximativ 25% fata de aprilie 2019 pentru a nu intra intr-o degringolada de unde nu mai putem iesi ulterior", a declarat Mihai Chirica.Primaria Oradea pregateste o noua rectificare bugetara care sa releve realitatea finantelor publice locale. Autoritatile pornesc de la premisa ca in privinta taxelor locale este vorba doar de o amanare a acestora pana in iunie, dar iau in calcul si eventualitatea pierderii a circa 10% din incasari, pe fondul dificultatilor financiare cu care s-ar putea confrunta mediul privat ca urmare a masurilor de sanatate publica impuse pentru combaterea raspandirii coronavirus.Citeste mai multe despre Scenariul de criza din primarii: reducerea veniturilor de la buget cu 20-25%, pe o perioada de cel putin trei luni pe Curs de Guvernare