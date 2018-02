Sedinta maraton la Consiliul General al Primariei Capitalei - se discuta bugetul pe 2018 si alte 80 de proiecte

Ziare.

Se va vota si aprobarea protocolului de colaborare pentru construirea unei maternitati in curtea Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" din Capitala, a carei valoare estimata este de 12 milioane de euro. De aceasta constructie ar urma sa se ocupe Asociatia Colectiv GTC 3010, infiintata de Eugen Iancu, tatal uneia dintre victimele incendiului din Colectiv.Tot joi s-ar putea decide transformarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti - STB S.A.Consilierii ar putea decide si schimbarea denumirii segmentului din Soseaua Virtutii cuprins intre Calea Crangasi si Soseaua Ciurel, sector 6, Bucuresti in Soseaua Neagu Djuvara.Amintim ca recent Nicusor Dan preciza pe Facebook ca este posibil ca pe ordinea de zi sa fie introdus un proiect prin care aplicatiile de taxi ar putea fi interzise.Iata AICI ordinea de zi a sedintei CGMB de joi.Si consilierii locali ai sectorului 6 vor avea sedinta joi, la ora 17:00. Citeste AICI proiectele de pe ordinea de zi.A.G.