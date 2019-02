Situatia de criza in Suceava: nu mai au unde sa duca gunoiul. Doua depozite ecologice zac nefunctionale

Ziare.

com

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, convocat de prefectul Mirela Adomicai, a adoptat, marti dupa-amiaza, o hotarare privind "starea generatoare de situatii de urgenta", cerand Consiliului Judetean sa dea in folosinta, in regim de urgenta, depozitul ecologic de deseuri de la Moara.Suceava are doua depozite ecologice finalizate, insa niciunul nu functioneaza, gunoaiele fiind depozitate in 5 gropi temporare, care sunt pline.Autoritatile avertizeaza ca lipsa spatiilor de depozitare a deseurilor poate avea un impact negativ asupra sanatatii populatiei si poluarii mediului inconjurator."Am constatat starea generatoare de situatii de urgenta si am stabilit ca vom inainta catre Consiliul Judetean aceasta hotarare pentru a face demersurile necesare. Fiind constatata aceasta stare generatoare de situatii de urgenta, prin hotarare Consiliul Judetean sa oficializeze incredintarea temporara catre un operator pana la finalizarea contestatiilor in instanta. Exista pericol pentru sanatatea populatiei daca se perpetueaza depozitarea pe cele cinci depozite neconforme pentru ca deja s-a depasit capacitatea autorizata pentru depozitarea deseurilor. Aceste depozite temporare trebuie autorizate pentru o perioada de maxim 12 luni, iar in judetul Suceava ele functioneaza deja de sase ani si aceasta este starea de generatoare de situatii de urgenta", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai.In judetul Suceava au fost amenajate doua depozite ecologice, unul la Moara, finalizat in urma cu trei ani, dar care nu a putut fi dat in folosinta deoarece nu a fost stabilita deocamdata firma care sa se ocupe de activitatea depozitului, rezultatele licitatiei fiind contestate si la Comisia Nationala de Solutionare a Contestatiilor si in instanta.Totusi, ca urmare a deciziei luate marti de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, Consiliul Judetean Suceava poate sa delege temporar serviciile de operare companiei care a fost declarata castigatoare in urma licitatiei.In judetul Suceava mai exista inca un depozit ecologic, construit in Pasul Mestecanis, care a fost finalizat la inceputul acestui an, insa nici acesta nu poate fi folosit intrucat satenii din zona au actionat in judecata Consiliul Judetean, iar Tribunalul Suceava a suspendat autorizatia de construire a depozitului, dosarul fiind inaintat pentru solutionare Curtii de Apel Iasi.Consiliul Judetean Suceava a accesat o finantare europeana de 64 de milioane de euro Programul Operational Sectorial - Mediu, proiect ce presupune construirea a doua depozite ecologice (la Moara si la Pojorata, in Pasul Mestecanis), 5 statii de transfer, un sistem de colectare selectiva a deseurilor pentru fiecare localitate, precum si inchiderea depozitelor urbane neconforme existente.