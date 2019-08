Taxiurile din Cluj-Napoca vor fi dotate obligatoriu cu GPS, POS si motor Euro 5 sau electric

Ziare.

"Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, pana in 5 septembrie, referitoare la proiectul de Hotarare privind aprobarea Studiului de specialitate in ceea ce priveste stabilirea numarului maxim de autorizatii de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului, a numarului maxim de autorizatii pentru perioada 2020-2025 si a Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi.In Regulament se precizeaza ca, la prelungirea autorizatiei de taxi pentru perioada 2020 - 2025, care va intra in vigoare de la inceputul anului viitor, masinile trebuie sa fie dotate cusi dispozitiv deDe asemenea, autoturismele folosite ca taximetre vor trebui sa aibaintegral sau minim deasupra benzii sah si sa aiba, cu grad redus de poluare. Ne dorim la Cluj-Napoca un transport taxi modern, civilizat, nepoluant", spun reprezenantii primariei.De asemenea, Primaria Cluj-Napoca incurajeazaastfel incat sunt prevazute 31 de autorizatii de taxi doar pentru acest tip ce autoturism."Un studiu elaborat de Grupul de cercetare in domeniul sistemelor de transport de la UTCN releva faptul ca este necesara cresterea la, exclusiv cu autorizatii 'verzi', autorizatii de taxi care utilizeaza doar autovehicule electrice.La ora actuala, pe raza municipiului Cluj-Napoca sunt eliberate 2.469 autorizatii taxi cu valabilitate pana la 31 decembrie 2019, urmand ca de la 1 ianuarie 2020 sa se prelungeasca autorizatiile de taxi pentru o perioada de 5 ani, cu respectarea prevederilor legale, iar cele 31 de autorizatii de taxi suplimentare vor fi acordate doar pentru masini electrice", au spus reprezentantii primariei.Totodata, orice autorizatie de taxi retrasa va fi convertita in autorizatie de taxi pentru vehicule electrice.