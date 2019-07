Teodorovici a chemat primarii la noi discutii despre bani. Din Bucuresti, a fost invitat doar Negoita

1.

6 milioane lei/an/oras, pentru orasele cu un numar de locuitori de sub 5.000 de locuitori;

8 milioane lei/an/oras, pentru orasele cu un numar de locuitori de la 5.001 la 10.000 de locuitori;

15 milioane lei/an/oras, pentru orasele cu un numar de locuitori de peste 10.000 de locuitori.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si edilii de sectoare nu au fost chemati la discutii, motivul invocat de Teodorovici fiind, potrivit televiziunilor de stiri, ca intalnirea are loc cu reprezentantii Asociatiei Muncipiilor din Romania (AMR) si cei ai Asociaiei Oraselor din Romania (AOR), iar acestia nu fac parte din cele doua organizatii.Singurul edil din Bucuresti care va participa la discutii va fi primarul Sectorului 3, Robert Negoita, care este presedintele AMR.Edilii spun ca in cazul in care nu le va fi suplimentat bugetul, multe primarii risca sa intre in faliment."Majoritatea oraselor nu reusesc sa suporte cheltuielile nici macar pentru trimestrul 3, nu au cum sa inchida anul, nu au bani sa suporte cheltuielile. Nu vor suferi primarii, ci oamenii din comunitatile locale.Am solicitat de ani de zile Guvernului bani pentru plata insotitorilor de handicap, bani pentru burse, bani pentru intocmirea actelor pentru atragerea fondurilor europene.Nici nu mai vorbim de bani pentru dezvoltarea comunitatilor locale, acesta e deja un vis. Noi nu putem sa guvernam in locul oamenilor politici, trebuie sa aratam ce avem nevoie", a declarat la Realitatea TV Ionel Chirita, presedinte executiv al Asociatiei Oraselor din Romania (AOR) si fost primar la Harsova.Asociatia Oraselor din Romania a transmis zilele trecute o scrisoare catre ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, in care critica faptul ca nu a reusit pana acum sa poarte niciun dialog productiv cu el.AOR atrage atentia ca, "prin neluarea in seama a propunerilor facute, s-a ajuns deja sa discutam despre localitati aflate la limita supravietuirii si poate chiar in pragul falimentului".Reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania ii cer lui Teodorovici ca la rectificarea bugetara, anuntata pentru aceasta luna, sa tina cont de propunerile lor, pentru a putea evita falimentul celor mai multe dintre unitati administrativ-teritoriale cu statut de oras.Solicitarile AOR sunt:Alocarea suplimentara de sume din TVA pentru bugetele locale, cu destinatie speciala, pentru sustinerea integrala a cheltuielilor privind drepturile salariale ale insotitorilor si indemnizatiilor persoanelor cu handicap si salarizarii personalului neclerical, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala.Alocarea sumelor de care bugete locale au fost deposedate in lunile ianuarie, februarie si martie a.c. -corespunzatoare diferentei dintre nivelul de 60% si cel de 41,75% - din cotele din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat pe anul 2019Alocarea pentru unitatile administrativ-teritoriale cu statut de oras a unor sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale care, adaugate la veniturile proprii estimate pentru 2019 si la sumele corespunzatoare unei cote de 60% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat pe anul 2019, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, sa asigure un buget minim de functionare corespunzator sumei de 1.400 lei/locuitor/an, dar nu mai putin de:Asigurarea unor bugete minime de functionare pentru anul 2019, care sa nu fie mai mici decat maximul bugetelor minime de functionare din anii 2015, 2016, 2017, 2018.Mentionarea in acest act normativ a sumelor care vor fi atribuite pentru fiecare comuna, oras, municipiu si judet, asa cum s-a facut in legea bugetului de stat pe anul 2018.