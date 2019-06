Tudor Chirila a avut o altercatie verbala cu un angajat al Primariei Capitalei. Atentie, limbaj violent (Video)

Ziare.

Solistul scrie ca totul s-a intamplat in momentul in care o femeie a trecut cu trotineta pe pista de biciclisti. Atunci, angajatul companiei Parking Bucuresti a injurat-o, iar solistul a auzit.Chirila i-a cerut ulterior explicatii barbatului, care s-a enervat si mai tare si l-a luat la rost si pe artist. In plus, l-a injurat de cateva ori si i-a spus si "mars!"."Gabriela Firea ce aveti de gand cu un astfel de lucrator al Primariei care se adreseaza unei doamne cu trotineta (aflata pe pista de biciclete) cu 'du-te-n p**a mea de aici'? Cam cat tre sa mai vedem astfel de oameni? Cum e cu violenta de limbaj? Aia se pune sau nu? Cum e sa ma injuri de taxele pe care le platesc?", a scris Chirila pe reteaua sociala, unde a publicat filmarea in care il ia la rost pe angajat:Iata imaginile si schimbul de replici:Fanii cantaretului au reactionat si ei in sectiunea de comentarii. Multi l-au criticat pe angajatul primariei pentru lipsa de respect, insa l-au apreciat pe Tudor Chirila pentru rabdarea de care a dat dovada in dialog."Sincer, nu stiu cum de ai rabdare cu asa oameni. La injuria de mama, cel putin in cazul meu, musca pavaju"; "Tudore, l-ai gasit la prima ora, il ai pe filmare si il poti gasi in programul de serviciu din cadrul departamentului din care face parte, sincer ai avut multa rabdare, eu injuraturile de mama nu le suport" - au fost doar cateva dintre comentarii.De altfel, clipul a strans in scurt timp cateva sute de distribuiri in mediul online, dar si sute de comentarii.