Tudorache a infratit Sectorul 1 cu Ankara si Nazaret ca sa afle cum sa scape de o groapa de gunoi

Am vrut sa aflam cum ii vor ajuta aceste protocoale pe cetatenii Sectorului 1 si am discutat cu primarul Dan Tudorache.Acesta a declarat pentruca principalul motiv a fost ca vrea sa invete de la turci si israelieni cum au construit ei spitale atat de performante si cum au scapat de gropile de gunoi. Edilul ne-a spus ca principalele sale preocupari in prezent sunt construirea Spitalului de Urgenta in Sectorul 1 si rezolvarea situatiei cu groapa de gunoi detinuta de IRIDEX in Chiajna, de la care ar proveni un miros de care se plang cetatenii Sectorului 1.Citeste si Groapa de gunoi Iridex a primit autorizatie pe 10 ani, in ciuda protestelor bucurestenilor exasperati de miros. Ce spune primarul Tudorache "Eu, ca primar, am cateva probleme. Ma intereseaza cum arata spitalele in ambele, ca noi dorim sa construim acel spital si cum rezolva ei problema gropilor de gunoi si acea centrala de cogenerare, sa vedem cum functioneaza.Noi avem doua probleme majore: cea cu groapa de gunoi si cea cu spitalul. Cu IRIDEXUL, ca suntem singurul sector care are o groapa de gunoi in apropiere. Pentru noi e o problema importanta. Invatam de la cei care au mai facut asa ceva", ne-a spus edilul.Practic, echipe formate din oameni din primarie si consilieri locali ar putea sa mearga in aceste orase pentru a afla informatii. Insa aceste vizite trebuie aprobate de Consiliul Local. In cazul in care consilierii nu vor fi de acord, vor merge doar angajati ai primariei, a sustinut primarul.De obicei, aceste infratiri reprezinta un schimb de experienta, insa consilierul local USR Cristian Bulfon considera ca doar partea romaneasca va merge in deplasari de lucru si ca cei de acolo nu vor veni in Romania."Principalul lor scop este de a face schimb de experienta cu deplasarea noastra acolo, nu a lor aici. Aici cel mult se poate face o expozitie cu niste poze de acolo sa vedem ce bine si frumos e la ei", a sustinut consilierul pentruBulfon a precizat ca aceste protocoale sunt facute prin Legea tratelor pe colaborare internationala intre state, la cererea ambasadorilor romani din tarile respective.Partea buna este, spune consilierul, ca pe cetateni nu ii vor costa prea mult aceste intelegeri, fiind vorba doar despre costul eventualelor vizite. In schimb, vor urma alte astfel de protocoale care vor costa, sustine el, dand exemplu un protocal care urmeaza sa se incheie cu Orhei, din Republica Moldova."Nu vor fi cu finantare din partea noastra, ca nu avem cum. Conform legii 273, noi putem sa finantam doar protocoalele cu Republica Moldova, cel cu Orheiul la un moment dat va fi si cu finantare, care va fi supusa aprobarii consiliului. Vor profita de Anul Centenarului si probabil vor aloca niste sume consistente, cum au facut anul trecut cu Chisinaul", ne-a spus consilierul.