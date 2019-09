Tulcenii ar putea ramane fara caldura. Primaria nu are bani pentru subventionarea ei

Ziare.

com

"Populatia inregistreaza datorii istorice de peste 100 de milioane de lei la societatea Energoterm SA (singurul furnizor de agent termic din municipiu, n.red.), iar incasarile din ultimele doua luni de la populatie nu asigura nici macar plata utilitatilor, apa, energie sau gaz.Nu mai amintesc ca societatea Energoterm are deja debite la furnizorul de apa. Primaria, cocosata de fiscalitate si vai de capul ei, are acum fonduri doar pentru a porni Cazanul de Apa Fierbinte (CAF) si a-l inchide in doua saptamani", a afirmat primarul Hogea.In opinia lui, daca populatia ar achita pana la 1 noiembrie macar 40 de milioane de lei, nu ar mai exista nicio temere privind asigurarea agentului termic populatiei din municipiu in aceasta iarna."Daca la nivelul cetatenilor se fac eforturi pentru a plati macar 40 de milioane de lei pana la 1 noiembrie societatii Energoterm SA, cu sacrificii din partea Primariei, vom putea salva caldura populatiei in sezonul rece", a mai spus primarul Tulcei.Pana in prezent, Primaria municipiului Tulcea nu a primit niciun semnal din partea Guvernului ca ar urma sa primeasca fonduri pentru a asigura subventia necesara furnizarii agentului termic populatiei."Ca sa putem fi salvati in aceasta iarna, ar trebui sa primim de la Guvern 50 de milioane de lei, dar nu avem niciun semnal. Guvernul insa ar trebui sa se gandeasca si la drepturile persoanelor cu deficiente si ale asistentilor acestora", a precizat primarul Constantin Hogea.Potrivit sursei, autoritatea locala va aloca fonduri pentru drepturile persoanelor cu deficiente si ale asistentilor acestora de la investitii, daca Guvernul nu va aloca sumele necesare platii acestora.Societatea Energoterm SA este singurul furnizor de agent termic din municipiul Tulcea si asigura caldura in circa 11.000 de apartamente.