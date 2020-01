Un altfel de Dragnea: Primarul din Butimanu isi doneaza salariul unei familii ramase pe drumuri din cauza unui incendiu si face apel la localnici

Ziare.

com

Incendiul in care casa a ars din temelii s-a produs in data de 25 ianuarie, iar de atunci familia respectiva, cu doi copii si o femeie in varsta, locuieste pe la rude, scrie Gazeta Dambovitei Primarul din Butimanu a decis sa isi doneze salariul pe luna in curs (5.000 de lei), iar gestul sau a fost urmat de viceprimar, care va dona 1.000 de lei. Mai mult, urmeaza sa se supuna aprobarii Consiliului Local alocarea sumei de 10.000 de lei pentru familia ramasa pe drumuri.Gabriel Dragnea le cere si localnicilor sa arate "ca le pasa"."Capul familiei, tatal copiilor, a ridicat casa cu mainile sale, fiecare caramida, fiecare boltar, fiind facut de mainile sale muncitoare. Insa soarta a vrut ca un incendiu sa stearga totul de pe fata pamantului. Cauzele incendiului sunt inca necunoscute. Echipajele de pompieri au intervenit la fata locului, satenii au dat si ei o mana de ajutor, insa focul a fost mai puternic si a misuit totul. Noroc ca nu s-au inregistrat victime. (...)Haideti sa aratam ca ne pasa! Haideti sa punem mana de la mana si sa ajutam aceasta familie, fiecare cum putem. Pentru ca nu vorbim despre niste oameni care sunt obisnuiti sa stea cu mana intinsa. Sunt muncitori si harnici si priceputi si gospodari, insa cand nu mai ai chiar nimic, nu poti realiza nimic! Haideti sa aratam ca suntem o comunitate, ca ne pasa (...)Orice ajutor este binevenit. Fie ca donati bani sau materiale de constructie, haine, bunuri etc, orice va prisoseste si i-ar putea ajuta pe acesti oameni, veniti cu ele la sediul primariei unde am organizat un fel de centru de colectare si toate obiectele donate vor ajunge la familia in cauza.pentru donatii in lei: CONT CEC: RO77 CECE C001 9463 6663 9911 deschis pe numele STANCIU IOANA-DANIELA", se arata in apelul lansat de primarul comunei Butimanu intr-o postare pe Facebook.Mai multi internauti l-au felicitat pe edil si au scris la comentarii ca sunt gata sa ajute si ei, fie cu lucrari de reparatii sau materiale de constructie, fie cu diverse obiecte casnice, cum ar fi patuturi pentru copii.