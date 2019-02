Un lider PSD sustine ca Asociatia Municipiilor din Romania ar trebui dizolvata: A devenit partid politic

Ziare.

com

Deputatul Ioan Dirzu sustine, intr-un comunicat de presa transmis sambata, ca "AMR a devenit pepiniera de PDL-isti care adopta discursul baronilor locali din Ardeal - Hava, Falca si Bolojan - care nu au fost in stare sa-si foloseasca excedentul ani la rand pentru investitii. Guvernul nu 'le-a furat banii', ci i-a redistribuit in proiecte nationale de infrastructura, in agricultura sau in PNDL 2. Banii s-au intors tot in comunitatile locale, nu au ramas in Palatul Victoria".In opinia liderului social-democrat, AMR a fost "confiscat" de "primarii PDL-isti care au mesaje atat de false incat nici macar PNL nu si le poate asuma".Dirzu considera ca AMR se comporta ca un partid politic, cu agenda proprie, care urmareste dezvoltarea unei autonomii politice locale, nu a celei administrative si financiare."Din cauza AMR au aparut aliante ale Vestului si Estului, au aparut gale in care baronii locali se premiaza intre ei, au aparut practici ilegale de aplicare a legislatiei europene a achizitiilor sau a serviciilor publice.AMR se comporta ca un guvern paralel si toata lumea s-a ferit sa spuna asta, desi toata lumea din administratia centrala stie ca AMR e stat in stat. Primarii PDL-isti fac scandal din cauza ca nu mai pot merge la Ministerul Finantelor si sa bata cu pumnul in masa, sa spuna cum si cati bani se dau, asa cum faceau pe vremea lui Basescu-Boc.Chiar Mircea Hava se lauda in sedintele de Consiliu Local din 2009-2011 ca 'rezolva el la minister' sau anunta decizii luate de ministri din Guvernul Boc inainte ca acestea sa fie facute publice chiar de Guvern. Hava, Falca si Bolojan tanjesc dupa vremurile in care conduceau atat Transilvania cat si Guvernul Romaniei, cand decideau cine traieste si cine moare bugetar intr-un an. Acesti oameni nu au masura, sunt bolnavi de putere si trebuie sanctionati dur de Guvern si cetateni", mai arata Dirzu in comunicat.Potrivit deputatului, in 2019, comunitatile locale vor avea cel mai mare buget din istoria Romaniei: circa 77 miliarde de lei, adica aproape jumatate din valoarea bugetului de stat- 164,5 mld. lei. Mai mult, alesii locali vor pastra toate sumele incasate din impozitul de venit, sustine social-democratul."Asadar, in 2019, cresc cu 60% alocatiile pe locuitor atat la nivel judetean, cat la nivel local. Primariile vor opri direct 60% din incasari, asa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la judet, din care 20% se vor intoarce la aceleasi primarii pentru echilibrare. De acum, alesii locali vor avea descentralizarea mult asteptata, dar odata cu puterea vin si responsabilitatile pentru comunitate.Daca au inteles ca descentralizarea inseamna doar bani si responsabilitate zero, atunci vor avea o mare surpriza. Experienta ultimilor ani ne-a aratat ca insasi municipiile au fost total paralele atunci cand a venit vorba de a utiliza excedentul in investitii. Zeci de milioane de euro blocate de primari care credeau ca e bine 'sa fii pe plus', crezand ca administratia publica e firma de casa", a adaugat presedintele PSD Alba.Asociatia Municipiilor din Romania a respins categoric propunerile Ministerului Finantelor privind preluarea integrala a unor categorii de cheltuieli descentralizate si a cerut asumarea de catre Guvern a "sustinerii integrale de la bugetul de stat a sistemului de protectie a copilului si a persoanelor cu dizabilitati".Potrivit AMR, primele simulari arata ca la nivelul majoritatii primariilor s-ar inregistra pierderi semnificative ca urmare a cresterii cotei din IV alocate, in paralel cu preluarea integrala a cheltuielilor generate de sustinerea sistemului de protectie a copilului si a sistemului de protectie a persoanelor cu dizabilitati.Mai multi primari au reactionat la proiectul de buget, declarandu-se revoltati.