Un primar a sunat la compania de electricitate pentru o reclamatie. I s-a raspuns... sa sune la Primarie

Primarul Marian Dragomir a povestit ca a decis sa sune la call-center-ul societatii de furnizare a energiei electrice dupa ce mai multi braileni au sunat la Primarie pentru a reclama o avarie care afecta mai multe zone din oras."Au fost doua situatii, am sunat de doua ori. Prima data mi-a raspuns o doamna care atunci cand i-am spus cine sunt, a devenit recalcitranta. Nu a folosit cuvinte triviale, dar a deranjat-o faptul ca i-am explicat (...) sa intervina la avarii.A doua operatoare mi-a spus ca-si va informa superiorii. In orasul Braila corpurile de iluminat sunt toate in sistem led si apartin Primariei. Cand se arde un bec intervine firma care a castigat licitatia cu Primaria.Reteaua apartine societatii care furnizeaza electricitate. Cand pe o strada, intr-un cartier nu functioneaza iluminatul, trebuie sa intervina", a povestit pentru Mediafax, primarul Dragomir.Reactia operatoarelor de la compania de electricitate l-a luat prin surprindere pe primar si imediat l-a sunat pe seful societatii, pentru a-i aduce aminte ca in cazul avariilor care afecteaza strazi si cartiere intregi trebuie sa intervina echipele companiei de electricitate."Nu mi-a venit sa cred. Am avut o discutie cu domnul director care mi-a spus ca le va transmite dansul in scris acest lucru (...) Este un lucru absolut strigator la cer ceea ce se intampla, pentru ca nu este treaba Primariei. Iluminatul stradal si intretinerea retelelor sunt in sarcina exclusiva (n.r. a companiei)", a spus primarul Marian Dragomir.Edilul a mai spus ca va face o adresa scrisa catre conducerea companiei de electricitate in care va solicita ca operatorii sa nu-i mai minta pe cetatenii care reclama avarii la retelele urbane.