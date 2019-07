Un primar din Romania a renuntat la pensia speciala, cu declaratie la notar

Ziare.

"Pe data de 8 iulie 2019 am semnat in fata unui notar public hartia prin care am autentificat ca eu renunt la pensia speciala pe care o consider un furt. Astfel, prin incheierea de autentificare nr. 2439, eu, Lucian Morar, luand in considerare intrarea in vigoare, la data de 01.01.2020, a prevederilor art. 210 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, in calitatea mea de primar al orasului Ulmeni, judet Maramures, declar pe propria raspundere si in deplina cunostinta de cauza ca renunt de bunavoie, definitiv si irevocabil la dreptul conferit de lege privind indemnizatia lunara pentru limita de varsta (pensia speciala) de care as putea beneficia in urma mandatelor de primar si de vicepresedinte al Consiliului Judetean Maramures. Am dorit sa dau aceasta declaratie pentru a fi luata in considerare la calcularea drepturilor mele banesti sau oriunde va fi nevoie", a declarat edilul din Ulmeni, citat in comunicatul mentionatEl spera sa fie urmat si de alti alesi, pe care ii indeamna sa faca front comun si sa lupte impotriva "acestui abuz"."Am speranta ca si alti alesi locali si judeteni imi vor urma exemplul. Totodata, acest semnal de alarma se indreapta si impotriva altor pensii speciale sau drepturi banesti de care pe nedrept beneficiaza mai multe categorii de alesi, unele dintre aceste drepturi fiind deja in plata. Astfel, in ultimele zile am indemnat, prin mesaje publice, mai multe persoane publice (ca exemplu ii dau pe domnul Gabriel Valer Zetea, presedintele Consiliului Judetean Maramures si pe domnul Catalin Chereches, primarul Municipiului Baia Mare) sa imi urmeze exemplul si sa faca front comun in fata acestui abuz indreptat impotriva romanilor de rand, considerand ca pensia trebuie acordata si incasata doar pe baza contributivitatii fiecarui cetatean", a precizat primarul Lucian Morar.In opinia sa, noul Cod Administrativ ar trebui sa faca ordine pe linia administratiilor, dar face mai multe nedreptati."Spun de mai bine de un an ca noul Cod Administrativ ar trebui sa puna ordine si sa indrepte unele chestiuni de legalitate si chiar moralitate pe linia administratiilor publice centrale si locale. Cu tristete am constatat ca prin adoptarea ordonantei de urgenta a Guvernului Dancila privind acest cod se fac mai multe nedreptati fata de cetateanul roman. Printre prevederile cuprinse in noul Cod Administrativ, mai mult sau mai putin benefice autoritatilor publice locale sau centrale, una, sigur este cu siguranta impotriva tuturor romanilor! Pensia speciala! Singurii beneficiari sunt alesii locali (Primarii, Viceprimarii, Presedintii si Vicepresedintii de Consilii Judetene) . Acestea sunt un furt din buzunarele romanilor", a mai aratat Lucian Morar.