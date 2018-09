Un primar le-a programat interviuri de angajare celor care primesc ajutoare sociale: Sunt apti de munca si stau degeaba

Ziare.

Edilul spune ca de ani de zile oamenii iau banii de la stat, desi majoritatea "sunt tineri, apti de munca si stau degeaba", amenintand ca va cere suspendarea platilor pentru cei care refuza nejustificat angajarea.In jur de 30 de tineri din comuna aradeana Craiva, beneficiari ai venitului minim garantat, au fost convocati, marti dimineata, de primarul Ioan Bercea, pentru a se prezenta la interviuri de angajare intr-o fabrica de cablaje auto din localitatea Nadab. Sunt primii dintre cei 70 de sateni aflati in plata pe care edilul vrea sa ii angajeze in luna septembrie.Primarul a declarat, pentru News.ro, ca reprezentantii fabricii l-au intrebat daca in satele sale ar exista forta de munca disponibila, in conditiile in care se fac angajari pentru ca exista deficit de personal."Atunci mi-a venit ideea, avem in jur de o suta de oameni care incaseaza lunar ajutorul social. Sunt tineri, apti de munca si stau degeaba... Unii s-au obisnuit sa ia bani de la stat si nici la munca in folosul comunitatii, care este obligatorie, nu vor sa vina. Cauta tot timpul motive, ba ca sunt bolnavi, ba ca au copii mici acasa... Daca vor refuza angajarea, le facem raport sa nu mai primeasca ajutor social", a declarat edilul.El a precizat ca a programat la interviuri 70 de beneficiari ai venitului minim garantat, urmatoarele doua serii de intalniri cu reprezentantii fabricii urmand sa aiba loc peste cateva zile."Eu le-am zis oamenilor ca pot castiga mai multi bani, luna de luna, pot avea asigurari medicale, drepturi... In plus, nu trebuie sa aiba scoala, pentru ca fabrica a spus ca ii va instrui gratuit pe toti. Si transport le ofera, deci e o sansa pentru acesti oameni. Sper sa nu ne faca surprize urate si sa refuze sa se angajeze, ca atunci nu li se mai cuvin nici bani degeaba de la stat", a spus Ioan Bercea.Comuna Craiva, care are in jur de 3.000 de locuitori, este pe locul trei in judet din punct de vedere al dosarelor de ajutoare sociale aflate in plata (99 de beneficiari) . Pe primul loc se afla comuna Misca, cu 139 de beneficiari, care desi are doar 3.700 de locuitori, depaseste si municipiul Arad - 136 de beneficiari la 160.000 de locuitori.Conform unui raport al Agentiei Judeteane pentru Plati si Inspectie Sociala Arad, in judet exista aproximativ 2300 de persoane care incaseaza lunar ajutor social, fata de 2800 in urma cu un an. In 2017 s-au platit aproape 7,7 milioane de lei, iar in primul semestru din 2018 s-au platit 3,3 milioane de lei.Numarul ajutoarelor sociale platite a scazut de la un an la altul, in 2018 fiind la jumatate fata de 2011, in conditiile in care cei mai multi dintre beneficiari si-au pierdut dreptul pentru ca au refuzat munca in folosul comunitatii sau nu s-au prezentat cel putin de doua ori pe an la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in vederea cautarii unui loc de munca stabil.