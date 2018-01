Un primar le cere oamenilor pe Facebook sa spuna cand si unde li s-a cerut spaga

Ziare.

com

Primarului i-a venit ideea dupa ce a mers la Spitalul din Tulcea unde a gasit in toata unitatea afise pe care scria "Nu da spaga. Salarizarea decenta a personalului din sectorul sanitara trebuie asigurata de statul roman". Edilul sustine ca "La Tulcea mesajul a trecut dincolo de foaia de hartie si este o stare reala de fapt- Nu se da spaga!".Astfel, el ar vrea ca exemplul de la Tulcea sa nu ramana singular si indeamna oamenii din orasul sau sa il ajute sa schimbe sistemul institutional din Romania."Ma adresez voua, cetatenilor acestui oras, cu rugamintea de a veni cu sugestii, cu idei si cu recomandari legate de schimbarea in bine a sistemului institutional din Romania, indiferent de domeniul de activitate.Vreau ca exemplul de la Tulcea sa nu ramana singular, si de ce nu, la un moment dat, sa ne bucuram de aceeasi situatie si la Spitalul din Giurgiu si in toate institutiile publice. Poate ca initiativa vi se pare idealista, dar trebuie sa pornim dintr-un punct.Va invit asadar sa scriem pe aceasta pagina parerile despre acest subiect, dar mai ales experientele personale, pozitive sau negative, intr-un limbaj care sa ne faca cinste si sa nu fie necesara interventia administratorului, asumandu-ne identitatea si fiind sinceri in ceea ce postam", a transmis Nicolae Barbu pe Facebook. Evenimentul promovat de edil se numeste Fara spaga la Giurgiu!