Un primar PSD din Cluj a fost prins in flagrant cand oferea mita unui jurnalist

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, Nicolae Moldovan, a confirmat, pentru Mediafax, existenta unui dosar in care procurorii deruleaza cercetari in cazul primarului comunei Belis, Viorel Matis, pentru dare de mita, edilul fiind prins in flagrant in timp ce dadea mita unui jurnalist."Raspunsul este da, confirm un caz de flagrant de dare de mita unui jurnalist de catre primarul din Belis", a spus Moldovan.Primarul Viorel Matis este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.Potrivit unei postari a Info Huedin pe o retea de socializare, publicatia este parte in dosar, astfel ca jurnalistii nu pot face precizari suplimentare."Pentru a pune capat speculatiilor, ne vedem obligati sa facem o precizare: confirmam ca Viorel Matis, primarul din Belis, a fost prins in flagrant de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie in timp ce incerca sa cumpere cu bani tacerea unui reporter INFO Huedin si Ziarul Clujean. Pentru ca suntem parte in dosar, nu putem face alte precizari la acest moment", se arata in postare.