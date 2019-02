Un primar refuza ca o tanara in scaun cu rotile sa se mute la el in comuna: Nu avem bani de indemnizatii sociale

Raspunsul primarului

Tanara de 22 de ani, imobilizata intr-un scaun cu rotile, il acuza pe primar ca ii incalca dreptul fundamental la libera circulatie deoarece se impotriveste mutarii ei in comuna Nistoresti, judetul Galati din Targoviste, judetul Dambovita.Primarul i-a raspuns ca cererea pentru prelungirea resedintei in comuna pe care o conduce nu contine date relevante si anunta ca nu vrea sa majoreze numarul persoanelor din comuna, beneficiare ale prestatiilor sociale de la bugetul local.Discutiile au aparut in luna ianuarie, cand tanara Florica Mihaela Porumbaru a solicitat eliberarea unei adeverinte privind rolul fiscal de la Primaria Nicoresti, necesara la Serviciul pentru Evidenta Populatiei pentru schimbarea cartii de identitate.In solicitarea depusa la Primarie, femeia, care are domiciliul din buletin in Targoviste, judetul Dambovita, scrie ca locuieste in Nicoresti, judetul Galati, din septembrie 2017, si, deoarece are o locuinta in comuna galateana obtinuta in baza unui contract de comodat, solicita schimbarea cartii de identitate si a domiciliului.Fata, care a trait in mai multe orfelinate, a ajuns in comuna galateana in urma cu doi ani, fiind ajutata de reprezentantii unei asociatii din Galati."Un prieten de-al asociatiei ne-a spus despre Mihaela iar povestea ei ne-a impresionat, asa ca am decis sa o ajutam. Din septembrie 2017, ea locuieste la sediul fundatiei Bunul Samaritean din Nicoresti. Este un copil bun, foarte constiincios, sensibil.S-a adaptat foarte bine la noi, si-a facut prieteni si, cel mai important este ca se simte in siguranta. Este trist ca un primar din Romania anului 2019 poate sa interzica cuiva dreptul sa si schimbe domiciliul. Nu inteleg atitudinea dansului. Este abuziva si discriminatorie", a declarat, pentru Mediafax, Ionel Melinte, reprezentantul fundatiei unde tanara locuieste in prezent.Primarul comunei Nicoresti a refuzat sa elibereze actul solicitat de persoana cu dizabilitati sustinand ca cererea nu contine date relevante. De asemenea, acesta a scris in raspunsul sau, oferit tinerei, ca nu vrea sa majoreze numarul persoanelor din comuna care beneficiaza de indemnizatie platita sau asistent personal remunerat de Primaria Nicoresti deoarece bugetul local nu poate sustine astfel de cheltuieli."Datele solicitate (...) nu sunt relevante pentru prelungirea resedintei, biroul fiscal al primariei nu are ca atributii eliberarea de acte necesare pentru prelungirea resedintei. (...) Dupa cum stiti in anul 2018,. (...)Va intelegem situatia in care va aflati, problemele cu care va confruntati in familie, cu rudele, etc, insa", a scris primarul Ionel Boghiu, in raspunsul redactat.Dupa ce a primit raspunsul oficial, Mihaela Porumbaru a facut o plangere, explicand ca doreste sa ramana in comuna galateana, unde primeste asistenta de la o fundatie specializata in astfel de cazuri, si l-a acuzat pe primar ca ii refuza dreptul de a circula liber doar pentru ca este o persoana cu handicap. Femeia care sufera de un handicap grav sustine ca se simte umilita si abuzata."Pe 16 ianuarie am solicitat eliberarea unei adeverinte la Primaria Nicoresti, necesara la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Tecuci pentru schimbarea cartii de identitate. Sunt titulara unui contract de comodat incheiat cu fundatia Bunul Samaritean, contract prin care am asigurata folosinta unui spatiu drept locuinta.Fiecarui cetatean ii este garantat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta oriunde in tara. Este discriminare, sunt o persoana cu nevoi speciale, in carucior cu rotile. Ma simt umilita, nu fac decat sa cer un drept care mi se cuvine. Mi-e teama deoarece cartea de identitatea expira pe 12 februarie si nu stiu ce s-ar putea intampla. Domnul primar imi tot spune sa plec la Targoviste, dar eu acolo nu am pe nimeni. Singura mea legatura cu orasul este ca m-am nascut acolo. In realitate, nu mai am niciun fel de legatura familiala si nici locuinta in Targoviste. Casa mea este acum la Nicoresti", a declarat, pentru Mediafax, Florica Mihaela Porumbaru.Tanara a anuntat ca se va adresa instantei pentru obtinerea documentului refuzat de primarul din Nicoresti si ca va solicita plata indemnizatiei de ingrijire pentru toata perioada cuprinsa intre depunerea cererii de chemare in judecata si pronuntarea unei hotarari judecatoresti, deoarece nu are alte mijloace de intretinere.De asemenea, cazul a intrat in atentia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, dupa ce a fost depusa o petitie.Primarul comunei Nistoresti, Ionel Boghiu, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere referitor la acuzatiile care i se aduc.