Una din companiile lui Firea voia sa ceara cate 200 de lei pentru un xerox A4 celor care solicitau informatii. UPDATE Desigur, a fost doar o eroare materiala

Printre taxele propuse pentru serviciile oferite cetatenilor de catre Compania Imobiliara Bucuresti SA se numara si taxa pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, respectiv, informeaza RFI Romania , care a publicat si documentul respectiv Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA se ocupa cu intretinerea, modernizarea si dezvoltarea fondului imobiliar. Consilierii generali si-au dat acordul pentru infiintarea acestei companii in aprilie 2017.Conform normelor metodologice de aplicare a legii privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile din 2016, "costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice centrale sau locale si nu poate depasi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagina". Raportat la salariul minim de 1.450 de lei,Paginile respective au fost retrase la scurt timp de pe site, iar Primaria Capitalei a informat ca a fost vorba doar despre"Anexa respectiva a fost restrasa, intrucat a fost vorba despre o eroare materiala care, din pacate, nu a fost sesizata de persoanele care au prelucrat informatiile din cadrul proiectului de hotarare; aceasta eroare va fi corectata, conform legislatiei in vigoare.Mai mult decat atat, eroarea materiala nu avea cum sa produca efecte, pentru ca, potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, la art. 18, alin 5 se prevede: 'Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice centrale sau locale si nu poate depasi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagina'", se arata intr-o replica a PMB.