Viceprimarul Badulescu ataca din nou, de data asta consilierii USR: Bulangii, javre ce sunteti! Animale! Niste fraieri!

Conform legii, consiliile de sector au nevoie de acordul CGMB pentru a participa la lucrari de dezvoltare zonala si regionala.Dupa votul asupra ultimului proiect de hotarare de pe ordinea de zi, proiect care a fost, pana la urma, adoptat datorita majoritatii PSD-ALDE din Consiliu, inainte ca sedinta sa fie oficial declarata inchisa, viceprimarul Badulescu s-a ridicat si a inceput sa strige la consilierii USR care au votat impotriva proiectului, numindu-i de mai multe ori "javre", "fraieri", "bulangii" si "animale"."Bulangii, javre ce sunteti! Niste animale!", le-a spus Badulescu consilierilor USR.Intrebat de jurnalisti de ce a avut aceasta reactie si de ce foloseste un astfel de limbaj la adresa consilierilor din opozitie in fiecare sedinta de consiliu, viceprimarul a declarat ca isi asuma cuvintele pe care le-a spus."O sa va spun de ce si imi asum acest lucru. Asa cum ati putut observa, era un proiect care viza o noua locatie pentru care Facultatea de Medicina si cea de Stomatologie au implorat sa se aloce pentru a putea continua actul medical. Ati vazut somitatea care ne-a vorbit astazi la pupitru, ca poate nici nu stiati ca exista la noi astfel de oameni, iar dumnealor au inteles sa trateze prin aceasta maniera, dand un vot de blam sanatatii din municipiul Bucuresti.Asta este reactia mea, imi mentin punctul de vedere si merita. Eu imi asum ce fac. O data la patru ani, cetatenii municipiului Bucuresti pot sa ma mai trimita sau nu inca o data. Dar raportat la iesirea mea de acum, este una intemeiata, avand in vedere ceea ce a fost ca proiect pe ordinea de zi.Adica se discuta despre aducerea unei institutii de invatamant de nivel academic in Sectorul 4 pentru ca nu mai au unde sa invete. Vi se pare ca nu merita acest limbaj din partea mea?", a declarat viceprimarul Aurelian Badulescu.Proiectul de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotari cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila a fost aprobat cu majoritatea de voturi PSD-ALDE, in timp ce consilierii USR au votat impotriva, acesta fiind si motivul reactiei viceprimarului.Concret, cooperarea intre CL Sector 4 si UMF "Carol Davila" presupune finantarea unor investitii pentru lucrarile de constructie a unei noi cladiri in care va fi relocata Facultatea de Medicina Dentara.Jignirile la adresa consilierilor USR vin dupa ce, in cadrul CGMB, viceprimarul Badulescu si consilierul general PNL Ciprian Ciucu au avut un schimb dur de replici.Badulescu i-a spus consilierului liberal: " Esti o rusine pentru PNL. Lasa demagogia si termina cu prostitutuia asta pe care o afisezi".Iata aici mai multe detalii: Viceprimar al Capitalei, catre Ciprian Ciucu (PNL): Termina cu prostitutia asta pe care o afisezi (Video)