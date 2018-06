Viceprimar al Capitalei, catre Ciprian Ciucu (PNL): Termina cu prostitutia asta pe care o afisezi (Video)

Ziare.

Scandalul a pornit dupa ce Ciprian Ciucu s-a opus proiectului prin care Primaria Capitalei ar urma sa ofere Diploma de onoare si premiu in bani in valoare de 1.000 de lei pentru cei care implinesc 25 de ani de casatorie, 1.500 de lei pentru 50 de ani de casatorie si 3.000 de lei pentru 75 de ani de casatorie."Se gasesc scuze pentru a se da bani pentru populatie, in loc sa se bage bani in proiecte care sa imbunatateasca viata oamenilor. Sunt doua feluri de a cheltui banii primariei. Ii putem da pe toti populatiei sau sa facem ceva cu adevarat pentru bucuresteni cu acesti bani", a spus Ciucu.Consilierul a precizat ca, in acest fel, se dubleaza ceea ce fac primariile de sector, pentru ca toate dau premii pentru a celebra casatoria."As intelege o diploma. Ce se urmareste? Care este obiectivul ca dam bani pentru populatie doar asa", a subliniat Ciucu, adaugand ca cei din primarie nu aloca sumele din propriul buzunar, ci tot din banii bucurestenilor se acorda aceste premii.In replica, viceprimarul Aurelian Badulescu l-a atacat pe Ciprian Ciucu:"Viata si opera dvs e mai putin importanta ca trecem prin viata si nu ramane nimic. Retorica dvs e o retorica primitiva care duce la, practic, a nu lua in seama atunci cand vorbim de recunostinta pe care trebuie sa o aratam semenilor nostri si cu siguranta o sa retinem din ceea ce ca pilda ne-ati dat dvs nesimtirea. (...)Sa nu iti aduc eu aminte harta aia relationala prin care dumneata si ceilalti complici plimbai niste bani de la niste oameni ca sa iti sustii tot felul de activitati. Da, oamenii care au muncit si care nu fac altceva decat sa se bucure de munca lor nu au beneficiile dumitale care sunt de tip sorosist. Esti o rusine pentru PNL. Lasa demagogia si termina cu prostitutuia asta pe care o afisezi", a tunat Badulescu.Argumente pentru acest proiect a vrut sa aduca si consilierul PSD Anca Florea, care a spus: "Cred ca nu e nevoie intotdeauna sa comentam lucrurile astea, dar cel mai bun argument e acela ca primaria vine sa ia, toata lumea vine sa ia. Si e foarte greu sa faci comunitatea sa se simta o familie. Mi se pare ok sa mai dai oamenilor cate ceva. Nu pomana, dar sa nu fie doar jefuiti".In timpul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) proiectul a fost aprobat.