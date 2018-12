Viceprimarul Capitalei, despre cazul semafoarelor: Mai multi angajati ai Primariei dau declaratii la sectia de politie

Ziare.

"Toate imaginile pe care le-am surprins pe camerele de vederi au fost predate organului de urmarire penala, acesta in continuare incercand sa indentifice persoanele care au accesat in mod neautorizat aceste casete de la semafoare (...) Eu pana la acest moment, ca urmare a ingerintelor transmise de procurori, nu am vizionat aceste casete", a declarat, pentru Mediafax, Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei.Potrivit acestuia, persoana sau persoanele care au accesat ilegal semafoarele provin din sistem."Este clar ca persoana care a intervenit neautorizat la acele casete este o persoana care a lucrat cu acest tip de activitati. Pot sa va spun ca inainte de acest incident, si dupa, am evaluat toate persoanele din cadrul directiilor de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti , rezultatul fiind negativ. Deci, vorbim de o persoana care a fost in sistem, iar acum este in afara lui", spune Badulescu.Viceprimarul Capitalei mai spune ca duminca a avut loc o sedinta de urgenta la Primaria Capitalei, in cadrul careia s-a stabilit intensificarea supravegherii semafoarelor."Duminica, la sedinta, s-au discutat masurile pe care le-am luat la nivelul PMB de supraveghere a acestor unitati de comanda pentru semafoare, activitati care vor fi implementate de Politia Locala Bucuresti. La acest moment, mai multi angajati ai PMB sunt la dispozitia organelor de urmarie penala furnizand informatii pe care acestia le solicita", a conchis Badulescu.Primaria Capitalei a anuntat, sambata seara, ca au avut loc accesari ilegale ale sistemului de semaforizare din Bucuresti, subliniind ca a fost deja depusa o plangere penala. Municipalitatea mai arata ca au fost introduse alte diagrame ce stabilesc timpii pentru culorile rosu si verde ale semafoarelor.