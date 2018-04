Viceprimarul Iasiului revine in functie. Instanta a suspendat ordinul dat de prefect, de incetare a mandatului sau

Ziare.

Tribunalul Iasi a admis marti cererea de suspendare a ordinului prefectului de Iasi Marian Serbescu privind incetarea mandatului de consilier in cazul viceprimarului Gabriel Harabagiu, pana la judecarea pe fond a cauzei.Decizia este executorie, insa poate fi atacata cu recurs in termen de cinci zile.Gabriel Harabagiu sustine ca incepand de miercuri va reveni in functia de viceprimar, el precizand ca instanta de judecata "a oprit incercarea de intruziune brutala a politicului in buna functionare a administratiei publice"."Imi pare rau de aceia care, precum prefectul judetului Iasi, au cazut in capcana unor oameni mici cocotati in fruntea unor partide mari. De asemenea, tuturor celor care, la fel ca mine, au suferit si sufera presiuni din partea politrucilor care au pus mana pe PSD Iasi le transmit sa aiba curaj si tarie de caracter, fiindca dreptatea si adevarul triumfa intotdeauna in fata abuzului si imposturii. Tin sa le multumesc si colegilor mei consilieri locali care au stopat la timp mascarada pe care conducerea vremelnica a PSD Iasi a incercat sa o impuna si in deliberativul local", a declarat Gabriel Harabagiu.Pe 23 martie, prefectul de Iasi Marian Serbescu a anuntat ca a semnat ordinul de incetare a mandatului de consilier pentru Gabriel Harabagiu, dupa ce acesta a fost exclus din PSD.La cateva ore dupa anuntul prefectului de Iasi, primarul Mihai Chirica a spus ca a plecat in concediu de odihna si ca prerogativele sale au fost preluate de catre viceprimarul Gabriel Harabagiu.Chirica a precizat atunci ca nu stie nimic despre decizia Prefecturii si ca pana la revenirea din concediu, Harabagiu este cel care gestioneaza treburile curente in primaria Iasi. La cateva zile, Chirica a revenit din concediu, iar Harabagiu a renuntat la functia de viceprimar, dupa ce a luat act de ordinul prefectului de Iasi.Mihai Chirica a precizat ca PSD incearca sa intervina in functionarea primariei iesene, acuzand filiala judeteana a PSD ca are "o conducere degenerata pana la statutul de pres de picioare al lui Dragnea".Atat primarul Mihai Chirica, cat si viceprimarul Gabriel Harabagiu au anuntat ca au atacat in instanta ordinul prefectului de Iasi.