Voucherele pentru biciclete se vand iar pe OLX, iar beneficiarii ofera consultanta celor care le cumpara

Unii dintre beneficiari se ofera sa mearga personal la magazin cu posibilul cumparator pentru a lua bicicleta, dupa ce municipalitatea a anuntat, joi, ca acest lucru nu este impotriva regulamentului, fiind similar cu revanzarea bicicletei dupa achizitie. Unul dintre cei care au postat anunturi pe site ofera chiar si consultanta pentru a alege cea mai buna bicicleta, iar altul vinde doua vouchere cu cate 400 de lei."Voucher bicicleta, trotineta (numai electrica), Segway, Ninebot etc. Din pacate, eu imi luasem deja. Am doua vouchere, daca cineva e interesat, sunt dispus sa va insotesc la magazin pentru achizitie. Pretul este pe bucata. Acord si consultanta pentru tipul de bicicleta potrivit pentru dumneavoastra, de unde sa luati, ce sa luati, ce marimi, ce merita si ce nu merita", suna anuntul unui bucurestean din Sectorul 6.Un alt beneficiar al voucherului, din Sectorul 2 de aceasta data, spune ca l-a vandut cu 350 de lei la o zi dupa publicarea anuntului."L-am vandut alaltaieri. Ma rog, nu l-am vandut pe el fizic, daca stai sa te gandesti. Am fost cu cumparatorul, era o doamna care voia bicicleta pentru baiatul ei de 12 ani, parca. Am fost, am vazut, am si sfatuit-o ce sa cumpere, a luat bicicleta si mi-a dat banii. Mi-a dat mie 350 de lei cat am cerut pe voucher - voiam 400, dar am lasat de la mine - si a achitat diferenta peste 500, cat valoreaza voucherul, la magazin", explica el.Alte doua anunturi publicate pe Olx prezinta scurt, in descriere, voucherul. Beneficiarii lor cer 380 si, respectiv, 400 de lei. O a treia persoana precizeaza ca va insoti cumparatorul la magazin si prezinta chiar si comunicatul de presa al PMB.Primaria Capitalei a transmis, joi, ca prin regulamentul programului "Biciclisti in Bucuresti" au fost luate masuri pentruCu toate acestea, municipalitatea precizeaza ca, fiindca acest lucru este similar cu revanzarea bicicletei si nu contravine regulamentului, avand in vedere ca oricum bicicletea va ajunge la un bucurestean care vrea sa o foloseasca.Proiectul "Biciclisti in Bucuresti" a fost aprobat in sedinta CGMB din 30 iunie, iar prin acesta au fost acordate 5.000 de vouchere in valoare de 500 de lei cetatenilor cu varsta de peste 18 ani si cu resedinta sau domiciliul in Bucuresti care vor sa isi cumpere o bicicleta, simpla sau electrica, trotineta sau dispozitive de tip Segway sau Ninebot.