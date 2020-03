Vrancea: Declaratii pe propria raspundere, vandute cu 1 leu bucata

LIVE

Primarul Emilian Dumitriu face apel la oameni sa nu le vanda intre ei, precizand ca acestea sunt gratuite. Totodata, el le cere oamenilor sa ramana in case.Intr-o postare pe Facebook, primarul comunei vrancene Brosteni a precizat ca a aflat ca la magazinele satesti se vand, cu un leu, cererile printate pentru a putea iesi din casa."Dragi brosteneni, am fost informat ca declaratiile lasate la magazinele satesti se vand cu 1 leu bucata. Va rog sa fiti responsabili, sa nu le vindeti intre voi, ele sunt gratuite si asa trebuie sa ramana. Nu putem face specula pe vremurile astea, e inadmisibil.Daca cineva va solicita bani pentru ele, va rog sa ma anuntati, sa-mi spuneti persoana sau magazinul si voi solicita o verificare amanuntita din partea politiei, pentru ca cei care nu sunt corecti sa fie identificati si sanctionati", a scris primarul din Brosteni, Emilian Dumitru.El a facut apel la oameni sa nu se mai "plimbe pe la vecini"."Va rog sa ramaneti in case. Nu mai socializati, nu va plimbati pe la vecini, nu mergeti la cumparaturi decat in cazuri de urgenta, normal ar fi o data la cateva zile. Dupa cum banuiesc ca ati aflat, la Spitalul Militar Focsani, din 57 cadre medicale testate, 41 sunt infectate cu virusul.Nu ne permitem sa ne imbolnavim atat timp cat si spitalul este infectat, nu sunt suficiente cadre ce ne pot trata, iar virusul, daca ne luam dupa teste, este printre noi. In comuna noastra sunt multe persoane in varsta si sunt cele mai firave in fata bolii.Va rog, va rog si iar va rog, stati in casa, nu vreau sa plangem mai tarziu, trebuie sa ne vedem sanatosi si sa trecem cu bine peste aceasta perioada. Stati in casa daca va pasa de cei de langa voi: vecini, prieteni, rude, consateni, batrani, bolnavi, copii!", a scris Emilian Dumitriu.