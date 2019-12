16 grade la mijloc de decembrie, cu mult mai cald decat in mod normal - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In prima saptamana de prognoza, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data. Maximele se vor situa intre 13 si 16 grade. In cea de a doua saptamana se va raci treptat, astfel incat la finalul acesteia vor fi maxime de 4 grade.Probabilitatea de ploaie va fi in crestere din 20 decembrie.Pana in data de 22 decembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori mult mai ridicate decat cele specifice lunii decembrie. Astfel, vor fi temperaturi maxime intre 13 si 15 grade. Din data de 23 decembrie se va intra intr-un proces de racire treptata, care va face ca in ultimele zile de prognoza sa se inregistreze temperaturi caracteristice perioadei. Media temperaturilor maxime va fi de 4...5 grade.Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in intervalul 21...29 decembrie.In prima saptamana se anunta 10...12 grade. In cea de a doua saptamana, se va racori treptat, maximele termice vor ajunge pana la 2 grade la finalul intervalului.Probabilitatea de precipitatii va fi ridicata incepand cu data de 20 decembrie.Pana la finalul primei saptamani de prognoza, se anunta maxime intre 11 si 14 grade. Apoi, se va racori treptat, astfel incat in ultimele zile din interval vor fi temperaturi maxime care in medie vor atinge doar 3...4 grade.Din data de 20 decembrie, temporar, vor fi precipitatii aproape in fiecare zi.Intre 16 si 25 decembrie vremea va fi caracterizata, in general, de valori termice mult mai ridicate decat in mod normal in acea perioada. Media temperaturilor maxime va fi cuprinsa intre 7 si 14 grade. Ulterior, se va raci treptat, cu aproximativ 4...5 grade, pana la finalul intervalului de prognoza.Probabilitatea de precipitatii va fi in crestere dupa data de 20 decembrie.Pana pe 24 decembrie, vremea se va mentine mai calda decat in mod normal in aceasta perioada. Astfel, se vor inregistra temperaturi maxime de 11...15 grade. Din 25 decembrie se va racori usor si treptat, in medie cu 4...5 grade pana in ultima zi de prognoza.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai mare in intervalul 22-29 decembrie.In intervalul 16-24 decembrie, vremea va fi mult mai calda decat in mod normal in aceasta perioada; media temperaturilor maxime va fi de 12...15 grade, iar a minimelor se va situa, in general, intre 2 si 4 grade. Va urma o perioada in care temperaturile vor incepe sa scada treptat, astfel incat, la finalul intervalului de prognoza, media maximelor termice va fi de 5...6 grade, iar a minimelor de -1...0 grade.Trecator si pe arii restranse, dupa data de 20 decembrie, in unele zile vor fi ploi slabe.Pana in data de 25 decembrie, vremea se va mentine mult mai calda decat in mod normal in aceasta perioada. Astfel, se vor inregistra maxime de 10...13 grade. Din 26 decembrie se va racori usor si treptat, iar in ultimele zile mediile maximelor de temperatura vor ajunge pana la 4...5 de grade.Trecator in unele zile vor fi conditii de ploaie slaba, incepand cu data de 20 decembrie.Temperaturile vor fi in crestere pana in 18 decembrie, cand media maximelor va atinge 14 grade, iar a minimelor 7 grade. Dupa aceasta data, va incepe un proces de racire treptata, ce va face ca in ultimele zile de prognoza temperaturile sa devina negative atat ziua cat si noaptea.Din data de 20 decembrie, in unele zile local vor fi precipitatii (ploaie, lapovita si ninsoare).A.G.