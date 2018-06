33 de grade, dar si furtuni violente - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Nu scapam, insa, de furtunile de vara insotite de descarcari electrice.In prima saptamana, vremea se va incalzi usor si treptat, astfel ca pe 8 si 9 iunie vor fi 30...31 de grade. Incepand din 10 iunie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada din an, osciland usor, de la o zi la alta, in jurul maximei de 28 de grade.Vor fi furtuni in aceasta perioada, mai ales in intervalele 6-8, 9-11 si 13-15 iunie.Si aici se va incalzi in primele zile, astfel ca pe 9 iunie vor fi 29...30 de grade. De pe 10 iunie, temperaturile vor avea mici variatii de la o zi la alta, in jurul mediei de 27 de grade, mentinandu-se apropiate de cele normale pentru aceasta perioada din an.Vor fi averse local mai insemnate cantitativ, descarcari electrice, intensificari ale vantului si posibil grindina pe parcursul celor 2 saptamani, cu o probabilitate mai ridicata in intervalele 6-8 si 9-14 iunie.Se incalzeste pana pe 9 iunie, cand vor fi 29 de grade. Incepand din 10 iunie si pana la sfarsitul intervalului de prognoza, temperaturile maxime vor avea medii de 25...26 de grade, apropiate de cele normale pentru a doua decada a lunii iunie.Probabilitatea de aparitie a averselor local insemnate cantitativ, insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina va fi mai ridicata in intervalele 6-8 si 9-15 iunie.Vremea se va incalzi treptat in intervalul 4-9 iunie, temperatura ajungand la 29 de grade. Ulterior, temperatura se va mentine la valori maxime, in medie, de 25...26 de grade pana pe data de 17 iunie.Averse local mai insemnate cantitativ, insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina vor fi intre 6 si 10 iunie si in unele zile ale intervalului 11 -16 iunie.Intre 5 si 7 iunie se raceste, dar apoi se incalzeste, urmand sa fie 29...30 de grade pe 9 iunie. Ulterior, vor fi 27...28 de grade pana pe data de 17 iunie.Averse, insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie in zona de deal a regiunii, in intervalele 10-12 iunie si in unele zile ale intervalului 13-17 iunie.In urmatoarele zile se incalzeste, temperatura ajungand la 27 de grade in data de 6 iunie, dar apoi aceasta va scadea la 23 de grade pe 7 iunie, urmand a reveni la 27 de grade pe 9 iunie.Probabilitatea de aparitie a ploilor in general slabe cantitativ, dar posibil insotite de descarcari electrice va fi mai ridicata in intervalul 4-7 iunie si in unele zile ale celei de a doua saptamani.In primele 3 zile, temperatura va ajunge la 31 de grade, dar apoi se racoreste - 26 de grade in data de 7 iunie, urmand a urca spre 32 de grade pe 9 iunie. Intre 10 si 17 iunie, temperaturile maxime se vor situa, in medie, in jurul valorii de 29 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor in general slabe cantitativ, dar insotite de descarcari electrice si local de intensificari ale vantului va fi mai ridicata pe 4 iunie, in intervalul 6-8 iunie si in unele zile ale celei de-a a doua saptamani.In primele 3 zile, se incalzeste pana la valoarea medie de 30 de grade, apoi temperatura o sa scada la 27 de grade in data de 7 iunie, urmand a reveni la 30...31 de grade pe 9 iunie.Probabilitatea de aparitie a ploilor in general slabe cantitativ, dar insotite de descarcari electrice si local de intensificari ale vantului va fi mai ridicata pe 4 iunie, in intervalele 6-8 si 9 -11 iunie, precum si in unele zile ale celei de-a a doua saptamani.Desi vor fi variatii de la o zi la alta, media temperaturilor maxime va marca o crestere pe parcursul primei saptamani, de la 16 grade in data de 4 iunie pana la 20 de grade in 9 iunie. In a doua saptamana, aceasta medie regionala va fi cvasi-stationara si se va situa in jurul valorii de 17 grade.Ploile, mai ales averse local insemnate cantitativ, insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalele 4-7 iunie, 9-11 iunie si in unele zile ale intervalului 12 -17 iunie.A.G.