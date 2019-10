ANM anunta ca vremea se incalzeste: Multe zile cu soare in octombrie

Ziare.

Aceasta a aratat, de asemenea, ca pe parcursul lunii octombrie vor fi multe zile cu soare si temperaturi ridicate."Incepand de miercuri vom inregistra cresteri in ceea ce priveste regimul de temperaturi de la o zi la alta astfel incat este posibil din a doua jumatate a saptamanii sa vorbim de valori cuprinse intre 21 si chiar 24, 25 de grade in Lunca Dunarii. 25 de grade la nivelul unei temperaturi maxime in tara noastra reprezinta pragul unei zile de vara. Vom mai avea, pe parcursul lunii octombrie, perioade in care mercurul in termometre sa ne aduca valori de temperaturi ridicate si multe zile cu soare", a declarat Elena Mateescu, sambata dimineata, la Antena3.Directorul general al ANM a precizat, in context, ca in acest an episodul de iarna autentica a venit mai devreme decat anul trecut, respectiv in prima decada a lunii octombrie. In 2018, in ultima decada a lunii octombrie, 23 - 24 octombrie, erau in vigoare o avertizare de cod galben si una de cod portocaliu de ninsori viscolite pentru zona montana.De altfel, potrivit prognozei pe 4 saptamani elaborate de ANM, in primele doua saptamani din octombrie, pana cel mult la inceputul ultimei decade din luna, este posibil sa se inregistreze, in medie, temperaturi usor mai ridicate decat normalul climatologic, cu cele mai mari valori in special in partea de sud si sud-est."Dupa 10 octombrie vorbim de temperaturi maxime mai mari de 20, 21 grade in Lunca Dunarii si temperaturi apropiate de normele climatologice. Din punct de vedere climatic, luna octombrie marcheaza o scadere a regimului de temperaturi comparativ cu prima luna de toamna, in medie cu 4,5 grade. Daca la nivelul lunii septembrie vorbim de o medie climatologica lunara de 14,5 grade, iata ca deja in octombrie vorbim de 9,8 grade iar in noiembrie de 4,5 grade", a mai spus directorul general al ANM.