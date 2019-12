Cum va fi vremea de Craciun si Revelion - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In, valorile de temperatura vor fi in scadere treptata, de la o zi la alta, pana in jurul datei de 28 decembrie, insa vor continua sa se situeze peste cele climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maximele diurne in medie de 5-8 grade si minime intre zero si 4 grade.Pentru perioada 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, estimarile prognostice indica o probabilitate mare pentru inregistrarea unor temperaturi in general apropiate de cele normale ale perioadei, cu valori diurne de 2-5 grade si nocturne intre -4 si -2 grade. Ulterior, in ultimele zile ale intervalului de referinta, tendinta este de incalzire usoara a vremii.Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata in mare parte a intervalului, dar cu precadere in perioada 23-26 decembrie.In, pana in jurul datei de 28 decembrie, valorile de temperatura vor fi in scadere treptata, de la o zi la alta, insa vor continua sa se situeze peste cele climatologic specifice in aceasta perioada din an.Astfel, maximele diurne vor fi, in medie, de 5-8 grade, iar minimele vor ajunge pana la patru grade. Pentru perioada 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, prognoza arata o probabilitate mare pentru inregistrarea unor temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei, cu valori diurne de 2-5 grade si nocturne ce vor varia intre -5 si -2 grade.In ultimele zile ale intervalului de referinta, tendinta este de incalzire usoara a vremii, iar probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata in perioada 23-26 decembrie.In, pana in jurul datei de 28 decembrie, valorile termice vor scadea treptat, de la o zi la alta, insa vor continua sa se situeze peste cele climatologic specifice in aceasta perioada din an.In acest context, maximele diurne vor fi in medie de 5-8 grade, iar minimele de 0-4 grade. Pentru perioada 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, estimarile arata o probabilitate mare pentru inregistrarea unor temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei, cu valori diurne de pana la 5 grade si nocturne ce vor oscila intre -5 si -2 grade.In ultimele zile ale intervalului de referinta, tendinta este de incalzire usoara a vremii, dar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va creste, in special din 23 decembrie si pana pe 26 decembrie.In zona, pana in jurul datei de 28 decembrie, valorile de temperatura vor fi in scadere treptata, de la o zi la alta, continuand totusi sa se situeze peste cele normale in aceasta perioada din an.Valorile maxime diurne vor fi, in medie, de 4-6 grade, iar minimele intre -2 si doua grade Celsius. Pentru perioada 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, estimarile indica o probabilitate mare pentru inregistrarea unor temperaturi apropiate de cele climatologic specifice, cu valori diurne de 0-3 grade si nocturne de la -6 la -3 grade.Ulterior, in ultimele zile ale intervalului de referinta, tendinta este de incalzire usoara a vremii. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata in mare parte a intervalului, dar cu precadere pe parcursul primei saptamani.In, in cursul acestei saptamani, temperaturile vor fi in scadere treptata, insa vor continua sa se situeze peste cele normale in aceasta perioada a anului. Maximele vor fi, in medie, de 4-8 grade, in timp ce minimele nocturne vor cobori spre -1 grad.In intervalul 29 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020, se anunta o probabilitate mare pentru inregistrarea unor temperaturi apropiate de cele climatologic specifice perioadei, cu valori diurne intre 0 si 3 grade, respectiv nocturne de la -6 la -3 grade.In ultimele zile ale intervalului de referinta, tendinta este de incalzire usoara a vremii. Precipitatii sunt prognozate mai ales in prima parte a intervalului, dar cu precadere in jurul datelor de 23 si 28 decembrie.In, regimul termic va fi in scadere de la o zi la alta, pana pe 31 decembrie, cand se va inregistra o medie regionala a temperaturilor maxime diurne de 1 - 2 grade, fata de cea de 15 grade de la inceputul intervalului de prognoza.Ulterior, intre 1 si 5 ianuarie, valorile termice vor creste treptat, spre 7 grade, in medie, la finalul celei de-a doua saptamani.Probabilitatea de aparitie a ploilor, pe arii restranse si in general slabe cantitativ, va fi mai mare in perioada 23 - 30 decembrie.In regiunea, in intervalul 23-31 decembrie, temperatura aerului va scadea treptat, de la o valoare medie regionala a temperaturilor maxime de 13 grade, spre aproximativ un grad Celsius, vremea devenind apropiata de normalul termic al perioadei.O usoara incalzire se va inregistra pe data de 5 ianuarie, cand media maximelor termice va fi de 6 - 7 grade.Precipitatii slabe vor fi posibile in zilele de 23, 27, 28 si 29 decembrie.In, pana in data de 31 decembrie, vremea va fi intr-un proces de racire treptata, fapt care va determina scaderea valorilor termice diurne de la o medie regionala de aproximativ 10 grade in prima zi, pana la 1 - 2 grade, la sfarsit de an. Dupa acea perioada, temperatura aerului va creste de la o zi la alta, iar pe 5 ianuarie 2020 media maximelor va ajunge la 6 grade Celsius.Precipitatii slabe cantitativ se vor semnala pe arii restranse, cu o probabilitate mai mare de aparitie pe 22, 27, 28 si 29 decembrie., se vor mai inregistra temperaturi pozitive doar la inceputul intervalului de prognoza, cand se va consemna o medie termica de 3 grade.Apoi, regimul termic va fi caracterizat de temperaturi negative, atat noaptea, cat si ziua, cu cele mai scazute valori, respectiv -6 grade, pe timpul zilei, si de -12 grade noaptea, in jurul datei de 31 decembrie.Ulterior, va urma o usoara crestere a valorilor termice, care se vor mentine insa sub limita de inghet. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza.