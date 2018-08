Caldura mare, apoi se racoreste si vin ploile - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

De saptamana viitoare incepe sa se racoreasca, insa doar cu doua-trei grade Celsius. Vor fi si cateva ploi in urmatoarele doua saptamani, insotite de descarcari electrice, informeaza ANM.Vremea se mentine foarte calda in aceasta saptamana, cu maxime ce vor depasi 32 de grade. Saptamana viitoare temperaturile scad usor si nu mai trec de 30 de grade.Probabilitatea pentru ploi in general slabe, dar insotite si de descarcari electrice va fi local mai ridicata in intervalele 15-17 august si 19-22 august.Pana duminica, in aceasta zona, temperatura maxima va trece de 32 de grade, insa de luni se raceste usor si termometrele nu vor arata mai mult de 28-29 de grade. Probabilitatea pentru ploi in general slabe, insotite si de descarcari electrice, va fi local mai ridicata in intervalele 15-17 august si 18-22 august.Si aici vremea va fi mai calda in urmatoarele doua saptamani decat este normal pentru aceasta data, cu maxime de 30 de grade. Ploile se vor semnala la nivel local in intervalul 15 - 19 august, dar ulterior probabilitatea pentru precipitatii va fi in general scazuta.Vremea va fi calduroasa luni si marti, cand temperaturile maxime vor fi de 32 de grade. Apoi, pana duminica, temperaturile scad la 30 de grade. Saptamana viitoare temperaturile continua sa scada, astfel ca nu mai trec de 27 de grade.Sunt asteptate si ploi in aceasta saptamana, insotite de descarcari electrice.Saptamana aceasta aduce vreme calda pentru locuitorii Moldovei, cu maxime de pana la 32 de grade. De saptamana viitoare temperaturile scad, pana la 28 de grade.Pe arii restranse pe 15-16 august si in unele zile ale intervalului 19-26 august vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice.Vremea va fi calduroasa in aceasta saptamana, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de 31 de grade. Saptamana viitoare se raceste usor, iar maximele vor fi de 29 de grade. De duminica si pana marti creste probabilitatea pentru ploi de scurta durata.Si in aceasta zona vremea va fi foarte calda saptamana aceasta, cu maxime ce pot trece de 33 de grade. Saptamana viitoare temperaturile coboara usor, astfel ca vom avea 31 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata intre 18 si 20 august, dar ploi slabe, pe arii restranse, vor fi posibile si in zilele de 17, 21 si 22 august.Aici vremea va fi calduroasa in aceasta saptamana, cu maxime de 33 de grade. Saptamana viitoare se racoreste putin, temperaturile maxime fiind de 30 de grade.Cei care vor sa mearga la munte trebuie sa stie ca aceasta saptamana vine cu temperaturi de 20...21 de grade, iar saptamana viitoare maximele nu mai trec de 18 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in intervalul 15...19 august, apoi acestea se vor semnala doar pe spatii restranse.