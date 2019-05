Caldura si furtuni - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Cel putin, asa arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 27 mai - 9 iunie, publicata luni.In, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta data in primele trei zile ale intervalului de prognoza, cu o medie a temperaturilor maxime de 26 - 28 de grade, apoi se va raci spre medii ale maximelor de 19 - 22 de grade, in zilele de 30 si 31 mai.Ulterior, temperatura aerului va fi in crestere, iar spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se estimeaza revenirea treptata la un regim termic normal pentru inceputul lunii iunie, cu valori termice maxime de pana la 27 de grade, in medie regionala.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala pe tot parcursul intervalului de prognoza, cu precadere in prima saptamana, cand sunt estimate si cantitati de apa mai importante.In, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada in primele trei zile ale intervalului de prognoza, cu valori termice maxime, in medie, de 25-28 de grade, apoi, se va raci pana spre medii ale maximelor de 19 - 20 de grade, in 31 mai, respectiv 1 iunie.Dupa aceasta data, temperatura aerului va creste din nou si, pana la sfarsitul intervalului, media regionala a maximelor va fi cuprinsa intre 21 si 26 de grade.Instabilitatea atmosferica va fi accentuata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar mai ales in prima saptamana, cand se vor inregistra cantitati de apa mai insemnate.In, in primele trei zile de prognoza, vremea va fi calda pentru aceasta perioada, dar se va raci treptat, astfel incat media temperaturilor maxime va scadea de la 26-28 de grade, pana spre 21 de grade in intervalul 31 mai - 3 iunie.Ulterior, aceasta medie va fi in crestere, iar spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se estimeaza revenirea la un regim termic normal, cu maxime de pana la 25 de grade.Vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Averse, pe arii extinse si mai insemnate cantitativ, se vor semnala cu o probabilitate mai ridicata in intervalul 30 mai - 2 iunie.In, vremea calda de la inceputul intervalului se va raci treptat, astfel incat media maximelor va scadea de la 26-28 de grade in primele doua zile, pana spre 20 de grade, in data de 1 iunie. Ulterior, temperatura va fi in crestere, iar spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se estimeaza revenirea la un regim termic normal, cu maxime de pana la 25-26 de grade.Gradul de instabilitate atmosferica se va mentine accentuat pe tot parcursul perioadei de prognoza. Se vor semnala averse, pe arii extinse si mai insemnate cantitativ, cu o probabilitate mai ridicata in intervalul 28 mai - 2 iunie.In, in primele trei zile, media temperaturii maxime va fi de 28 de grade, iar din data de 30 mai temperatura aerului va marca o scadere, astfel incat media va scadea pana spre 21 de grade, in data de 2 iunie. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, tendinta temperaturilor diurne va fi de crestere, iar spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se estimeaza revenirea la un regim termic normal, cu maxime de pana la 25-26 de grade.Vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, cu o probabilitate de manifestare mai ridicata in intervalul 30 mai - 5 iunie.In, la inceputul intervalului, temperatura aerului va creste usor, de la o medie a maximelor de 24 de grade in data de 28 mai, la o medie in jurul a 26 de grade in zilele de 29 si 30 mai.In urmatorul interval, variatiile termice nu vor fi semnificative si, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 23 si 25 de grade, in medie regionala.Dupa data de 1 iunie, gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere.In, pana in data de 30 mai, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va situa in jurul a 29 de grade, apoi se va raci, pana in data de 2 iunie, spre medii de 23 - 24 de grade.Ulterior, temperatura aerului va marca o crestere, spre medii ale valorilor diurne de 26 - 27 de grade.Probabilitatea de aparitie a manifestarilor specifice instabilitatii atmosferice va fi mai ridicata in intervalul 30 mai - 4 iunie, cand vor fi posibile cantitati mai importante de apa. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, gradul de instabilitate va fi mai redus.In, pana in data de 30 mai, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, cu o medie a temperaturilor maxime de 27-28 de grade. Ulterior, temperatura va scadea, astfel incat in perioada 31 mai - 3 iunie media diurna regionala se va mentine in jurul a 22 de grade, apoi pana la sfarsitul intervalului de prognoza va creste treptat pana la valori de 26-27 de grade.Probabilitatea de aparitie a manifestarilor specifice instabilitatii atmosferice se va mentine ridicata pe tot parcursul intervalului, dar mai ales in perioada 30 mai - 5 iunie, cand se vor semnala averse pe arii extinse, iar cantitatile de apa vor fi mai insemnate.La, la inceputul intervalului, temperaturile vor avea valori maxime, in medie, de 17-18 grade si minime de 9-10 grade. Apoi, vremea se va raci, astfel ca, in data de 2 iunie, vor fi medii ale temperaturilor maxime de 12-13 grade si de 5-6 grade ale minimelor. Tendinta va fi de incalzire, ulterior, pana spre medii ale maximelor de 15 - 16 grade si medii ale minimelor, in medie de 7 - 8 grade, la sfarsitul intervalului.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala pe tot parcursul intervalului de referinta, iar local cantitatile de apa vor fi mai insemnate.Estimarile sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) din Reading (Anglia) .