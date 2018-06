Cod galben de inundatii pe rauri din sapte judete, in urmatoarele ore. Hidrologii avertizeaza ca se pot depasi cotele de atentie

Ziare.

Potrivit hidrologilor, judetele atentionate sunt Suceava, Caras-Severin, Hunedoara, Brasov, Harghita, Covasna si Vrancea.Una dintre avertizari este valabila pana la ora 21.00 si vizeaza bazinele hidrografice Bistra si Mures - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Gelmar - confluenta cu raul Dobra, judetele Caras-Severin, Hunedoara."Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice: Cerna (afluent al Muresului) - bazin inferior", spun hidrologii.Celelalte patru avertizari sunt valabile pana la ora 23.00. Una dintre ele vizeaza raurile mici din bazinul hidrografic Trotus, fiind afectate rauri din judetele Bacau, Neamt, Harghita si Covasna."Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice: Ciobanus, Asau, Tazlaul Sarat", mai anunta hidrologii.De asemenea, se pot inregistra inundatii in bazinele hidrografice: Putna - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Susita - bazin superior, judetul Vrancea. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice: Putna - bazin superior amonte S.H. Tulnici, Zabala - bazin superior.In plus, fenomene periculoase pot aparea pe raurile mici din bazinele hidrografice: Suceava - bazin mijlociu si inferior, Moldova - bazin superior, judetul Suceava, cu mai mare intensitate acestea urmand a se produce pe raurile Sucevita si Solca.Mai sunt vizate bazinele Bistra, Mures si Olt - bazin amonte S.H. Fagaras, urmand a fi afectate zone din judetele judetele Brasov, Harghita, Covasna.Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie.