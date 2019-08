Cod galben de ploi si instabilitate atmosferica in 7 judete - Prognoza speciala pentru Capitala

Ziare.

Potrivit ANM , intre orele 14.00 si 23.00, vor cadea cantitati de apa insemnate si se vor semnala vijelii, descarcari electrice si izolat grindina in Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Brasov, Covasna, precum si in zona de munte a judetelor Buzau si Sibiu.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 50...60 l/mp.Totodata, in vigoare este si o informare meteo de instabilitate atmosferica, valabila de joi, ora 12.00, pana vineri, ora 09.00.In aceasta perioada, "vor fi intervale cu instabilitate atmosferica la munte, si local in sudul si centrul tarii, unde se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari ale vantului", iar "in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15... 20 l/mp si izolat 35 l/mp", transmit meteorologii.De asemenea, meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila de joi dimineata pana vineri la ora 9:00, interval in care cerul va fi variabil, insa sunt asteptate perioade cu averse si descarcari electrice."Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru fenomene specifice instabilitatii atmosferice va fi mai ridicata dupa-amiaza si noaptea", informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru prognoza speciala pentru Capitala.In intervalul mentionat vor fi perioade cu innorari temporar accentuate, averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Temperatura maxima va fi in jur de 30 de grade, iar cea minima de 16-18 grade, mai arata ANM.