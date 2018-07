Cod portocaliu de furtuni si inundatii in aceasta seara pentru mai multe judete

Inundatii in Constanta si Maramures

Potrivit ANM , in judetele(localitatile Prejmer, Tarlungeni, Harman, Teliu, Budila),(localitatile Ozun, Dobarlau, Ilieni, Chichis) si(localitatile Avrig, Racovita, Cartisoara) precum si in zona de munte a judetului Sibiu se vor semnala averse care vor cumula local 40 - 45 l/mp, grindina de dimensiuni mici si medii, intensificari de scurta durata ale vantului si frecvente descarcari electrice.ANM avertizeaza ca in aceste zone s-au acumulat cantitati insemnate de precipitatii. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore.Totodata, hidrologii au instituit cod portocaliu de inundatii pe raurile mici din nord-vestul judetului Constanta pana la ora 23:00 si pe cateva rauri mici din judetul Maramures, pana la miezul noptii."Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale, cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie pe unele rauri mici din nord-vestul judetului Constanta. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri din bazinul hidrografic al raului Valea Dunarea", arata hidrologii.Codul portocaliu de inundatii in Constanta este in vigoare pana la ora 23:00.In judetul Maramures, codul portocaliu a fost instituit pe unele rauri mici din bazinele hidrografice Viseu, Iza - bazin superior si mijlociu, insa fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice: Ruscova si Iza - bazin mijlociu. In acest caz, avertizarea este valabila pana la miezul noptii.Tot pana la miezul noptii este valabila o noua avetizare cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Salaj si Cluj.De altfel, mai multe bazine hidrografice se afla pana luni la ora 12.00 sub avertizare cod portocaliu de inundatii, care se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare incepand de duminica de la ora 18:00 pana luni la ora 10.00 pe unele rauri din judetele Suceava, Botosani, Neamt, Bacau si Vrancea.