Cum va fi vremea de Craciun - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Dupa Craciun, temperaturile scad iar.In primele patru zile va fi mai rece decat in mod normal (0 grade) . Apoi, pana in jurul datei de 25 decembrie, se va incalzi treptat (maxime de 3-6 grade si minime intre -3 si 1 grad) . In ultimele zile de prognoza temperaturile scad (maxime de 2 grade si minime de -3 grade).Temporar vor fi precipitatii aproape in fiecare zi, dar pe arii mai extinse in prima zi si din nou incepand cu data de 20 decembrie.Pana pe 20 decembrie va fi mai frig decat in mod normal (maxime de 0...1 grad si minime de -4 grade) . Intre 21 si 25 decembrie se va incalzi (maxime de 5...6 grade si minime de 1 grad) . Din 26 decembrie va fi mai frig (maxime de 2...3 grade si minime de -3...-2 grade).Vor fi conditii de precipitatii aproape in fiecare zi, dar pe arii mai extinse in data de 17 decembrie, precum si dupa data de 20 decembrie.In prima saptamana nu se schimba vremea, fiind maxime de 0 grade. Apoi se va incalzi treptat, cu aproximativ 3...4 grade, iar in ultimele zile de prognoza se va raci din nou (0 grade) . Temperaturile minime vor fi preponderent negative, iar cele mai reci dimineti vor fi in 20 si 21 decembrie (-8 grade).Vor fi precipitatii pe 17 decembrie si dupa 21 decembrie.Intre 17 si 22 decembrie si in zilele de 29 si 30 decembrie vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data (maxime de 0 grade si minime intre -6 si -2 grade) . In restul intervalului se vor inregistra valori termice apropiate de cele normale specifice perioadei sau usor mai ridicate decat acestea, cu o medie a maximelor de pana la 4 grade, iar a minimelor apropiata de 0 grade.Vor fi precipitatii mai ales la inceputul intervalului si dupa data de 20 decembrie.In perioada 17-20 decembrie vremea va deveni rece (maxime intre -6 si -2 grade si minime intre -10 si -4 grade) . Spre finalul primei saptamani se incalzeste pana la normalul perioadei (maxime intre -1 si 1 grad si minime de -4 grade) . In cea de a doua saptamana vor fi ziua intre 0 si 3 grade si noaptea intre -4 si -2 grade.Precipitatii slabe vor aparea in data de 17 decembrie, dar si in perioada 21 - 30 decembrie.Pana la mijlocul primei saptamani, vremea se va raci (maxime de -2 grade si minime de la 1...2 grade, pana in jurul a -6 grade in noaptea de 19/20 decembrie) . Dupa data de 20 decembrie se incalzeste mai mult decat in mod obisnuit (cu maxime intre 2 si 6 grade si minime in medie intre -2 si 2 grade).Precipitatii slabe cantitativ vor fi pe 17 decembrie si in perioada 21-22 decembrie.In perioada 18 - 20 decembrie vremea va fi mai rece decat in mod normal (maxime intre -2 si 0 grade si minime care vor scadea progresiv de la o medie de -1...0 grade, pana in jurul a -7 grade, in noaptea de 19/20 decembrie) . De pe 21 decembrie se incalzeste (maxime intre 2 si 5 grade si minime intre -4 si -2 grade).Vor fi precipitatii moderate cantitativ in data de 17 decembrie si slabe in 18, 21 si 22 decembrie, dar posibil si dupa data de 26 decembrie.Pana la mijlocul primei saptamani, vremea se va raci usor (maxime de -2 grade si minime de la - 2...0 grade, pana in jurul a -6 grade in noptile de 19/20 si 20/21 decembrie) . De pe 21 decembrie valorile termice cresc mai mult decat mod normal (la maxime intre 2 si 4 grade si minime intre -4 si -2 grade).Vor fi precipitatii moderate cantitativ pe 17 decembrie si slabe in 18, 21 si 22 decembrie, dar posibil si dupa data de 25 decembrie.In cea mai mare parte a intervalului ziua va fi mai frig decat in mod normal (maxime intre -3 si 0 grade) . Cele mai ridicate valori vor fi in zilele de 20, 24, 25 si 26 decembrie.In schimb, valorile termice nocturne vor fi strict negative si se vor situa in medie intre -8 si -6 grade, posibil mai ridicate pana in jurul a - 4 grade in noptile de 25, 26 si 27 decembrie.Precipitatii slabe cantitativ vor aparea in zilele de 17 si 18 decembrie, dar cu caracter local si in perioada 21-30 decembrie.