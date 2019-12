Cum va fi vremea in Bucuresti in weekend: Temperaturile vor scadea si va ninge

Ziare.

Potrivit meteorologilor, cerul va avea innorari si temporar vor fi precipitatii, cu precadere in a doua parte a zilei de sambata (28 decembrie) si pe parcursul zilei de duminica (29 decembrie). Acestea vor fi la inceput mixte, apoi mai ales sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu viteze la rafala de pana la 25-30 km/h.Valorile de temperatura vor marca o scadere de la o zi la alta. Astfel, maxima de sambata va fi de 4-6 grade, iar cea de duminica de 1-3 grade. Temperaturile minime se vor situa in intervalul minus 2 - 0 grade.In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza informatiile meteorologice.