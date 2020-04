Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Ziare.

In, in prima zi a intervalului vremea va fi apropiata de normalul perioadei, cu o medie a valorilor termice diurne de 19 grade, apoi se va raci usor, pana spre 16 grade. Din 22 aprilie, temperatura aerului va creste din nou, spre medii ale maximelor de 23 de grade in data de 26 aprilie, vremea devenind mai calda decat in mod obisnuit. Dupa aceasta data va urma o noua racire si pana spre sfarsitul intervalului de prognoza, desi vor fi unele variatii de la o zi la alta, maximele se vor situa in jurul a 22 de grade, in medie regionala. Temperaturile nocturne vor avea o tendinta de scadere, in medie, de la 8 la 3 grade, in 22 aprilie. Ulterior acestei date, minimele termice vor fi in crestere, spre medii de 8 - 9 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata incepand cu data de 26 aprilie.In, pana in data de 23 aprilie variatiile termice diurne vor fi nesemnificative, iar media maximelor se va situa in jurul valorii de 17 grade. Dupa aceasta data va exista o usoara crestere a valorilor maxime, iar pana la sfarsitul intervalului, desi vor mai fi variatii de la o zi la alta, media regionala a acestora va fi de 20...22 de grade. Media temperaturilor minime va scadea de la 6 la 2 grade in data de 22 aprilie, apoi va creste pana in 28 aprilie, cand va atinge 8 grade, iar pana in ultima zi de prognoza nu vor fi oscilatii termice importante. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere dupa data de 26 aprilie.In, variatiile termice diurne vor fi nesemnificative pana in data de 23 aprilie, iar media acestora va fi de 14 - 15 grade. Ulterior acestei date va exista o crestere usoara spre o medie de 20 de grade, in data de 27 aprilie, iar pana spre sfarsitul intervalului, desi vor fi usoare oscilatii de la o zi la alta, acestea nu vor fi importante. Minimele termice vor marca o scadere, de la o medie regionala de 5 grade in prima noapte, la o medie de -2 - 0 grade, in data de 25 aprilie. Apoi, temperatura aerului va fi in crestere, spre 5 grade, in medie regionala, in data de 28 aprilie, iar pana la sfarsitul intervalului de referinta sunt estimate variatii mici in regimul termic. Probabilitatea de ploaie va creste dupa data de 26 aprilie.In, pana in data de 22 aprilie variatiile termice diurne vor fi nesemnificative, iar media maximelor se va situa in jurul valorii de 15 grade, caracterizand o vreme usor mai rece decat in mod normal. Dupa aceasta data va exista o usoara crestere a temperaturii aerului, iar pana la sfarsitul intervalului nu vor fi variatii importante si media regionala a maximelor va fi de 18 - 20 de grade. Minimele termice vor fi in scadere de la o medie de 3 grade in prima noapte, pana spre o medie de 0 - 1 grad in data de 24 aprilie. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, tendinta va fi de crestere usoara pana la medii de 6 - 7 grade. Probabilitatea de ploaie va creste dupa data de 25 aprilie.In, pana in data de 22 aprilie, media valorilor termice diurne va fi de 12 - 13 grade, caracterizand o vreme rece pentru aceasta data, apoi va exista o crestere usoara spre o medie de 22 de grade. Din data de 27 aprilie temperatura aerului va scadea usor si pana in 29 aprilie, media regionala a maximelor se va situa in jurul a 19 grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, variatiile termice vor fi nesemnificative. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 22 aprilie, de la o medie regionala de 4 - 5 grade, la o medie in jur de 1 grad. Apoi, vor exista variatii usoare pana in data de 24 aprilie si media acestora va fi de 2 - 3 grade. Ulterior acestei date, tendinta va fi de crestere a temperaturii aerului, spre medii ale minimelor de 7 - 8 grade. Estimarile indica o probabilitate ridicata de ploaie dupa data de 26 aprilie.In, pana in data de 23 aprilie, media regionala a valorilor diurne va fi de 12 - 14 grade. Apoi temperatura aerului va creste usor, spre o medie a maximelor de 19 grade, in data de 27 aprilie. Ulterior acestei date va exista o scadere a regimului termic diurn, iar pana la sfarsitul intervalului, variatiile temperaturilor maxime vor fi nesemnificative si media acestora se va situa in jurul a 17 grade. Temperaturile minime vor fi in scadere pana in data de 24 aprilie, de la o medie de 9 grade, la o medie de 4 - 5 grade. Apoi, temperatura aerului va creste usor si pana la sfarsitul intervalului, media acestora va fi de 9 - 10 grade. Probabilitatea de ploaie va creste dupa data de 27 aprilie.In, pana in data de 23 aprilie, media valorilor diurne va fi de 15 - 16 grade. Apoi, temperatura aerului va fi in crestere usoara, iar media regionala a maximelor va fi de 23 - 24 de grade, in data de 28 aprilie. Ulterior acestei date va exista o scadere usoara si pana la sfarsitul intervalului de prognoza media maximelor va fi de 20 - 22 de grade. Minimele termice vor marca o scadere, de la o medie regionala de 9 grade in prima noapte, la o medie in jurul a 2 grade in data de 24 aprilie, apoi tendinta va fi de crestere usoara, spre 8 - 9 grade. Probabilitatea de ploaie va creste dupa data de 27 aprilie.In, in primele doua zile, media valorilor diurne va fi de 14 grade, apoi va exista o crestere treptata spre o medie de 23 de grade, in data de 27 aprilie. Ulterior acestei date, temperatura aerului va scadea usor si pana la sfarsitul intervalului, variatiile termice vor fi nesemnificative, iar media regionala a maximelor va fi de 20 - 22 de grade. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 24 aprilie, de la o medie regionala de 9 grade, la o medie in jurul a 3 grade. Apoi, va exista o tendinta de crestere pana in data de 28 aprilie, spre o medie a minimelor de 9 grade, iar pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani nu vor fi oscilatii termice importante. Probabilitatea de ploaie va creste dupa data de 27 aprilie.La, temperaturile maxime, pana in data de 23 aprilie, vor fi in medie de 5 grade, apoi tendinta temperaturilor diurne va fi de crestere usoara, iar media acestora, pana la sfarsitul intervalului, se va situa in jurul valorii de 10 grade. Minimele termice vor marca o scadere pana in data de 22 aprilie, de la o medie regionala in jurul a zero grade, la o medie de -5 grade. Apoi, temperatura aerului va creste usor si pana in ultima zi, desi vor mai fi unele variatii termice de la o zi la alta, media minimelor va ajunge a se situa in jurul valorii de 3 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata din data de 26 aprilie.