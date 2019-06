Cum va fi vremea la inceputul verii - prognoza meteo pana pe 8 iulie

Ziare.

Astfel, in saptamana 10-17 iunie, se anunta vreme calduroasa, cu valori termice mai ridicate decat cele specifice acestui interval la nivelul intregii tari.Va ploua mai mult, local, in regiunile sudice, iar in jumatatea nordica a teritoriului mai putin. In restul tarii cantitatile de precipitatii vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada.In saptamana 17-24 iunie, temperatura aerului va avea valori in general apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii tari.Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in regiunile centrale, sudice si nord-estice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta perioada.Prognoza pentru saptamana 24 iunie - 1 iulie arata ca temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada. Cantitatile de precipitatii vor fi usor deficitare in regiunile centrale, iar in restul teritoriului vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana.In prima saptamana din iulie, 1-8 iulie, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice acestei perioade, la nivelul intregii tari, iar cantitatea de ploi va fi normala pe intreg teritoriul.Iata si ce coduri de furtuni a emis ANM sambata dimineata A.G.