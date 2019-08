De la racoare la canicula si invers - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Vremea se va incalzi treptat pana pe 8 august, cand va fi canicula (35 de grade) . Vineri, 9 august, se va raci, in medie cu aproximativ 5 grade, apoi valorile termice vor creste din nou, astfel ca luni, 12 august, se va atinge o medie de 35 de grade.Va urma o racorire treptata, iar in ultimele zile temperatura maxima nu va mai depasi 30 de grade.Vor fi intervale de timp cu averse, cu o probabilitate mai mare in zilele de 8 si 9 august, precum si dupa data de 13 august.De la 27 de grade in prima zi, temperatura creste pana la 34 de grade joi, 8 august. In urmatoarea zi se va raci cu 6 grade, apoi se va incalzi din nou si vor fi 34 de grade, luni, 12 august. Va urma un proces de racorire a vremii, iar in ultimele 3 zile de prognoza vor fi 28 de grade.Vor fi intervale de timp cu averse, cu o probabilitate mai mare in zilele de 8 si 9 august, precum si dupa data de 13 august.De la 24 de grade in prima zi, temperatura o sa ajunga la 33 de grade pe 8 august. Va urma o racorire de scurta durata, 9 si 10 august, cand se anunta 28 de grade, apoi se va incalzi din nou si se va reveni la 33 de grade in data de 13 august. Ulterior, se va racori treptat, astfel ca in ultimele doua zile media va ajunge sa se situeze in jurul valorii de 28 de grade.Vor fi intervale de timp cu averse, cu o probabilitate mai mare in primele doua zile, in 8 si 9 august, pecum si dupa data de 13 august.In primele patru zile se va incalzi, temperatura ajungand de la 26 de grade, la 33 de grade in data de 8 august. In 9 si in 10 august vor fi doar 28 de grade, iar pana in 12 august temperatura va urca la 33 de grade. Ulterior se va raci treptat, iar in ultimele zile vor fi 26 de grade.Vor fi intervale de timp cu averse, cu o probabilitate mai mare pana in data de 9 august, precum si dupa data de 13 august.Pana in pe 8 august, vremea se va incalzi. Astfel, maximele vor fi in crestere de la 25 de grade, la 33 de grade, iar minimele de la 13 grade pana la 18 grade. Apoi, pana spre sfarsitul primei saptamani, valorile termice vor fi in scadere spre maxime de 28 de grade si minime, de 15 grade.La inceputul celei de-a doua saptamani se vor inregistra din nou maxime de 33 de grade si minime de 17...18 grade. Pana la sfarsitul intervalului, temperatura va avea tendinta de scadere spre maxime de 27...28 de grade si minime de 15 grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare in jurul datei de 9 august si spre sfarsitul intervalului.Vremea se va incalzi in primele zile. Astfel, media maximelor va creste de la 26 de grade, la 28...29 de grade in jurul datei de 9 august. In restul intervalului, variatiile temperaturilor maxime nu vor fi semnificative, iar media acestora va oscila intre 28 si 30 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare in jurul datei de 9 august si dupa data de 15 august.In primele zile, vremea se va incalzi. Astfel, maximele vor fi in crestere de la 27...28 de grade, la 34 de grade, iar minimele de la 13...14 grade, pana la 18 grade. Apoi, pana la sfarsitul primei saptamani, valorile termice vor fi in scadere spre medii ale maximelor de 31 de grade si ale minimelor, de 16 grade.La inceputul celei de-a doua saptamani se vor inregistra maxime de 34...35 de grade si minime de 17...18 grade. Pana la sfarsitul intervalului, temperatura aerului va avea tendinta de scadere spre maxime de 31 de grade si minime de 16...17 grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare in jurul datei de 9 august si dupa data de 14 august.Vremea se va incalzi treptat pana pe 8 august, de la 28...29 de grade, la 34 de grade. Pana la sfarsitul primei saptamani, se va raci, in medie, cu aproximativ 3 grade, apoi valorile termice vor creste din nou, astfel ca la inceputul celei de-a doua saptamani se va atinge o medie de 35 de grade.Va urma o racorire treptata, iar in ultimele zile de prognoza media temperaturilor maxime nu va mai depasi 31 de grade.Vor fi intervale de timp cu manifestari de instabilitate, cu o probabilitate mai mare in data de 9 august, precum si dupa data de 14 august.In general, media valorilor termice maxime va avea variatii intre 18 si 23 grade, iar a minimelor intre 8 si 13 grade.Vor fi intervale cu averse aproape in fiecare zi, dar mai frecvente vor fi in jurul zilei de vineri, 9 august si dupa data de 13 august.