Dupa cateva zile cu ploaie, urmeaza mult soare - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Luni si marti, vremea va fi normala din punct de vedere termic (10 grade), apoi se va incalzi, iar in 12 si 13 martie va deveni deosebit de calda si vor fi jur de 20 de grade. In zilele de 14 si 15 martie se va raci din nou, cu aproximativ 8...9 grade. In cea de a doua saptamana nu vor mai fi variatii termice mari, iar media maximelor va fi intre 10 si 13 grade.Trecator vor fi precipitatii, cu o probabilitate mai mare in primele doua zile, precum si in jurul datei de 14 martie.In primele trei zile de prognoza temperaturile se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada, iar media lor va fi de aproximativ 10 grade. In urmatoarele doua zile vremea va deveni deosebit de calda, cu o medie a maximelor termice de 17...19 grade, apoi se va raci, astfel ca, in data de 14 martie, media acestora va fi cu 7...8 grade mai mica. In zilele care vor urma, pana la finalul intervalului de prognoza, nu vor mai fi varatii semnificative.Trecator vor fi conditii de precipitatii, pe arii mai extinse in jurul datei de 13 martie.Intre 9 si 11 martie maxima va fi in jurul a 10 grade, in urmatoarele doua zile se va incalzi semnificativ, cu pana la 8...9 grade, apoi se va raci, iar intre 14 si 22 martie media regionala va avea variatii, in general, intre 8 si 10 grade.Trecator vor fi precipitatii, pe arii mai extinse la inceputul intervalului si in jurul datei de 14 martie.In primele trei zile de prognoza media maximelor termice va fi in jurul a 10 grade. In urmatoarele trei zile media maximelor va creste pana spre 18 grade. Ulterior acestei date se va raci, astfel incat valorile termice maxime vor ajunge sa se situeze in medie intre 9 si 11 grade.Trecator vor fi conditii de precipitatii aproape in fiecare zi, dar pe arii mai extinse vor fi cele din jurul datei de 13 martie.Media temperaturilor maxime va creste de la 11 grade in primele doua zile, pana in jurul a 20 de grade in data de 13 martie, apoi va scadea, iar pana la finalul intervalului de prognoza va avea valori, in general, intre 8 si 11 grade.Trecator si local vor fi posibile precipitatii, in general slabe cantitativ, aproape in fiecare zi.Pana in data de 14 martie, media temperaturilor maxime va avea variatii, in general, intre 9 si 15 grade, iar in cea de a doua saptamana, temperaturile maxime se vor situa in medie intre 7 si 11 grade.Probabilitate mai mare de precipitatii va fi in jurul datei de 10 martie si dupa 15 martie.Media maximelor termice va fi in crestere de la 12 grade in prima zi, pana in jurul a 21 de grade in data de 13 martie, apoi se va raci, iar temperatura va avea variatii, in general, intre 9 si 13 grade.Trecator vor fi precipitatii, pe arii mai extinse in primele zile ale intervalului.Media maximelor termice va fi in crestere de la 10 grade la inceputul intervalului de prognoza, pana in jurul a 20 de grade in zilele de 12 si 13 martie, apoi se va raci, iar temperatura va avea variatii, in general, intre 9 si 13 grade.Trecator vor fi precipitatii, pe arii mai extinse in primele zile ale intervalului.Media temperaturilor maxime va avea variatii, in general, intre 1 si 8 grade, cu cele mai ridicate valori in zilele de 12 si de 13 martie.Temporar vor fi precipitatii aproape in fiecare zi.A.G.