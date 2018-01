Iarna incepe usor, usor sa isi intre in drepturi - prognoza meteo pentru doua saptamani

Ziare.

com

Zilele urmatoare se va racori destul de mult, temperatura scazand de la 13 grade la 2 grade la sfarsitul primei saptamani, apropiindu-se de normalul perioadei. Din ziua de 15 ianuarie se incalzeste, de la 3 grade, pana la 8 grade in data de 17 ianuarie, apoi va urma o scadere usoara si treptata pana la sfarsitul intervalului de prognoza, pana la 4 grade.Temporar in intervalul 10 - 14 ianuarie, local va ploua. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare intre 16 si 20 ianuarie.Si aici vremea va deveni normala termic la sfarsitul primei saptamani, temperatura scanzad de la 13 grade in primele doua zile, la 2 grade in 14 ianuarie. Va urma o crestere pana in data de 17 ianuarie (7 grade), apoi se va raci usor pana la sfarsitul intervalului de prognoza.Vor fi precipitatii in intervalele 11 - 14 ianuarie si 16 - 21 ianuarie.Temperaturia va fi scadere de la o zi la alta (de la 11 grade pana la 0 grade la sfarsitul primei saptamani de prognoza). Pana in 18 ianuarie, temperaturile maxime vor fi in crestere (5 grade), apoi vor cobori usor.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalele 10 - 13 si 17 - 21 ianuarie.Vremea va fi deosebit de calda la inceputul intervalul de prognoza, dar apoi se va raci usor de la o zi la alta, devenind normala la sfarsitul primei saptamani (de la 11 grade in prima zi, pana in jur de 1 grad in 14 ianuarie). Apoi se va incalzi pana spre 17 ianuarie (7 grade), iar pana la sfarsitul intervalului de prognoza vor fi in scadere usoara.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalele 11 - 14 ianuarie si 16 - 21 ianuarie.Vremea se va racori zilele urmatoare (-2...-1 grad in data de 14 ianuarie). A doua saptamana va debuta cu o incalzire treptata, pana in 18 ianuarie (4 grade).Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 10 - 12 ianuarie si din nou, posibil mai insemnate, in perioada 17 -21 ianuarie.Si aici in primele zile se va resimti o scadere usoaraa temperaturilor, iar in perioada 11 - 14 ianuarie aceasta se va accentua (0 grade). Din 14 pana in 17 ianuarie valorile termice vor reveni la medii de 8 grade si vor incheia intervalul cu o scadere usoara, spre 4 grade.Este posibil sa apara precipitatii in 10, 11, 12 ianuarie cand se vor semnala pe arii mai extinse, dar vor fi in general slabe cantitativ. Vor mai fi si in intervalul 17 - 20 ianuarie.Vremea se racoreste (de la 10 grade, spre 0 grade in data de 14 ianuarie). Dupa aceasta perioada se va incalzi usor si se vor atinge maxime in medie de 5...6 grade.Temperaturile minime vor fi ridicate in primele zile, dar vor marca o scadere accentuata din 12 pana in 15 ianuarie, cand vor cobori in medie la -6 grade, ulterior se intrevede o crestere la valori in jur de 0 grade in 18 ianuarie.E posibil sa apara precipitatii in intervalul 10 - 13 ianuarie si din nou in 16 - 21 ianuarie.Si aici se raceste vremea, temperaturile scazand de la 11 grade, spre 5...6 grade, ulterior in urmatoarele trei zile va fi relativ stationara, iar spre sfarsitul saptamanii se va raci accentuat pana spre o medie regionala in jurul a 0 grade. Din 15 ianuarie se va incalzi, spre maxime de 4...6 grade in 18 ianuarie.Probabilitatea de precipitatii va fi ridicata in intervalul 9 - 21 ianuarie. Acestea se vor semnala pe arii mai extinse in perioada 11 -13 ianuarie si apoi in 17 - 20 ianuarie.Se raceste in perioada 10 - 14 ianuarie. In acest context temperaturile maxime vor porni de la valori medii de 4...6 grade si vor ajunge la -6 grade. Dupa aceasta perioada maximele vor fi in crestere, la medii in jurul a 0 grade ce se prognozeaza pentru data de 17 ianuarie, dupa care tendinta va fi de racire spre -2 grade.Probabilitatea de precipitatii va fi mai ridicata in intervalele 10 - 14 si 16 - 21 ianuarie cand se vor semnala pe arii mai extinse.A.G.