Iata cum va fi vremea in urmatoarele saptamani: caldura mare si ploi la munte

Potrivit meteorologilor, in saptamana, temperatura aerului va fi mai ridicata decat normalul climatologic in toata tara, cu abateri mai mari in regiunile vestice, nord-vestice si centrale. Totodata, cantitatile de precipitatii vor fi usor deficitare, indeosebi in regiunile extra-carpatice, cu exceptia zonelor de munte, unde local se poate semnala o tendinta spre excedent.In intervalul, valorile termice vor fi in general usor mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii la nivelul intregii tari, iar cantitatile de precipitatii pot fi excedentare in jumatatea de sud-vest a tarii si apropiate de normele climatologice ale perioadei in restul teritoriului.De asemenea, in prima saptamana a lunii, temperatura aerului va fi, in general, mai ridicata decat media perioadei in toate regiunile, cu abateri mai mari, la nivel local, indeosebi in cele din nord-vest, nord si centru. In plus, la nivelul intregii tari, regimul pluviometric se va incadra in general in limite normale.In ceea ce priveste regimul termic pentru perioada, meteorologii precizeaza ca, in majoritatea regiunilor, temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii, posibil cu abateri mai mari local in jumatatea de nord. In acelasi timp, precipitatiile pot fi usor excedentare, local in zonele montane, precum si in vestul si sudul teritoriului si apropiate de normele climatologice ale intervalului in rest.Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. ANM mentioneaza ca fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.