In curand revine vremea frumoasa - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Vremea va fi deosebit de rece in primele zile, cand se vor inregistra maxime de 2...3 grade. In intervalul 26-31 martie vremea se va incalzi, astfel incat maximele diurne vor atinge 16...17 grade, iar in ultimele zile ale celei de a doua saptamani de prognoza regimul termic nu va mai avea variatii semnificative.Intervalul de prognoza va debuta cu o vreme deosebit de rece, astfel incat in primele 3 zile media maximelor diurne va fi de aproximativ 3 grade. Apoi, vremea se va incalzi, iar in intervalul 27 martie - 5 aprilie regimul termic, relativ constant, va fi caracterizat prin temperaturi maxime ce se vor situa in jurul unei valori medii de 16 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 23-25 martie si, din nou, intre 1 si 5 aprilie.Intre 23 si 25 martie vremea va fi deosebit de rece si se vor inregistra valori termice maxime de 0...1 grad. Pe 26 si 27 martie vremea se va incalzi, astfel incat intre 27 martie si 5 aprilie vor fi temperaturi maxime de 12...14 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata intre 23 si 25 martie, cand acestea pot fi mai insemnate cantitativ, si, din nou, intre 28 martie si 5 aprilie, cand vor fi ploi in general slabe.Primele trei zile ale intervalului de prognoza vor fi caracterizate printr-un regim termic sever, cu maxime de 2...3 grade. Ulterior, insa, vremea se va incalzi semnificativ si, in intervalul 27 martie - 5 aprilie, va deveni calda, cu temperaturi de 14...16 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata intre 23 si 25 martie, precum si in intervalul 31 martie - 5 aprilie, cand acestea vor fi slabe cantitativ.Temperaturile vor fi scazute in primele zile ale prognozei, cand se vor inregistra maximum 2...3 grade. Apoi vremea se va incalzi, iar intre 27 martie si 5 aprilie regimul termic se va mentine constant si se vor inregistra temperaturi maxime de 13...14 grade.In primele zile ale intervalului de prognoza probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata, iar dupa 28 martie vor fi ploi slabe, pe arii restranse.Pana pe 26 martie, maxima va fi de 4...6 grade, caracterizand o vreme rece pentru aceasta perioada. Apoi regimul termic va marca o crestere, astfel incat in intervalul 27 martie - 5 aprilie vremea va deveni calda si se vor inregistra valori medii regionale de 12...14 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata pe 23 si 24 martie si, din nou, in intervalul 27-29 martie.Vremea va fi deosebit de rece in primele zile ale intervalului de prognoza, cand se vor inregistra temperaturi maxime de aproximativ 2 grade. Va urma un proces de incalzire accentuata, astfel incat, intre 27 martie si 5 aprilie, vor fi valori medii de 14...16 grade pentru maximele diurne.Probabilitatea pentru precipitatii mai importante cantitativ si pe arii mai extinse va fi mai ridicata in intervalul 23-25 martie, pe 27 si 28 martie si in jurul datei de 2 aprilie.Temperaturile maxime, in medie, vor fi scazute la inceputul intervalului, cand se vor inregistra 1...2 grade, caracterizand o vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada. Ulterior, regimul termic va fi in crestere de la o zi la alta, fapt ce va determina, intre 29 martie si 5 aprilie, medii ale maximelor termice de 14...16 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata pe aproape intreg parcursul intervalului de doua saptamani, dar acestea vor fi mai importante cantitativ si pe arii mai extinse in intervalul 23-25 martie.Vremea va fi deosebit de rece, geroasa in primele nopti, cand se vor inregistra temperaturi maxime de -6...-4 grade. Apoi regimul termic va fi in crestere treptata, iar intre 27 martie si 5 aprilie media maximelor diurne va fi de 4...6 grade.Probabilitatea pentru precipitatii mai ales sub forma de ninsoare va fi ridicata in intervalul 23-25 martie. In restul intervalului, precipitatiile vor fi prezente la nivel izolat, exceptand datele de 28 martie si 2 - 3 aprilie, cand se pot semnala pe arii mai extinse si pot fi local mai importante cantitativ.A.G.