In weekend, se schimba vremea in Bucuresti

Meteorologii prognozeaza pentru sambata ca valorile termice diurne se vor situa in continuare peste cele caracteristice datei."Cerul va fi variabil, cu innorari pe parcursul noptii cand trecator se vor semnala precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 7...8 grade, iar cea minima de 0...1 grad. Dimineata vor fi conditii de ceata", potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).In ce priveste prognoza pentru duminica, in Capitala, temperaturile scad fata de sambata."Cerul va fi mai mult noros, si indeosebi in prima parte a intervalului se vor semnala precipitatii slabe mixte. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 3...4 grade, iar cea minima de -3...-2 grade", conform ANM.