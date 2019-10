Inca doua zile inghetam, dar apoi va fi foarte cald - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In primele doua zile, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an (14 grade). Pe 9 octombrie vremea se va incalzi, astfel incat vor fi 21 de grade. Cu mici variatii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor mentine in jurul a 20 de grade pana pe 12 octombrie si vor ajunge pe 14 octombrie la 25 de grade. In ultimele zile de prognoza, vremea se va racori usor si treptat, spre 20 de grade.Vor fi ploi locale, in general slabe, cu probabilitatea mai ridicata de aparitie in intervalul 9-11 octombrie, precum si in unele zile din intervalul 16- 20 octombrie.In primele doua zile, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an (13 grade). Pe 9 octombrie vremea se va incalzi, astfel incat se anunta 20 de grade. Cu mici variatii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor mentine in jurul a 19 grade pana pe 12 octombrie si vor ajunge, pe 14 octombrie, la 25 de grade. In ultimele zile de prognoza, vremea se va racori usor si treptat, spre 20 de grade.Vor fi ploi locale, in general slabe, cu probabilitatea mai ridicata de aparitie in intervalul 9-11 octombrie, precum si in unele zile din intervalul 16- 20 octombrie.Dupa doua zile cu vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cand media temperaturilor maxime va fi de 11 grade, in urmatoarele doua zile vremea se va incalzi, astfel incat pe 10 octombrie vor fi 18 grade, mai mult decat in mod normal. Cu mici variatii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor mentine in jurul a 19 grade pana pe 15 octombrie. In ultimele zile de prognoza vremea se va racori usor, cu aproximativ 2 grade.Se vor semnala precipitatii slabe, mai ales ploi, cu probabilitatea mai ridicata de aparitie in prima zi, in intervalul 10-12 octombrie si in unele zile din a doua saptamana.Dupa doua zile cu vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cand vor fi 11 grade, in urmatoarele zile vremea se va incalzi treptat, astfel incat pe 14 octombrie se anunta 21 grade, mai mult decat in mod normal. Desi vremea se va racori usor in ultimele zile de prognoza, temperaturile maxime se vor mentine, in medie, in jurul a 19 grade.Se vor semnala precipitatii slabe, mai ales ploi, cu probabilitatea mai ridicata de aparitie in prima zi, in intervalul 10-12 octombrie si in unele zile din a doua saptamana.In primele doua zile vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, (9 grade). In urmatoarele zile vremea se va incalzi, astfel incat pe 10 octombrie vor fi 21 grade, mai cald decat in mod normal. Vremea se va racori in urmatoarele zile de prognoza, cand temperaturile maxime vor fi in jurul a 18 grade, apoi ele se vor situa intre 17 si 20 de grade.Se vor semnala precipitatii slabe, mai ales ploi, cu probabilitatea mai ridicata de aparitie in prima zi, in intervalul 10-12 octombrie precum si in unele zile din a doua saptamana.In primele doua zile, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an - 13 grade. In urmatoarele doua zile vremea se va incalzi, astfel incat pe 10 octombrie vor fi 21 grade. Cu mici variatii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor mentine in jurul a 20 de grade pana pe 15 octombrie. In ultimele zile de prognoza, vremea se va racori usor, cu aproximativ 2 grade.Vor fi ploi locale, in general slabe, cu probabilitatea mai ridicata de aparitie in prima zi, in intervalul 10-12 octombrie, precum si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.In primele doua zile de prognoza, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an - 11 grade. In urmatoarele doua zile vremea se va incalzi semnificativ, astfel incat pe 10 octombrie vor fi 24 grade, valoare mai ridicata decat media climatologica specifica acestei date. Cu mici variatii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor mentine in jurul a 21 de grade pana pe 15 octombrie. In ultimele zile de prognoza, vremea se va racori usor, cu aproximativ 2 grade.Se vor semnala ploi slabe, cu probabilitatea mai ridicata de aparitie in prima zi, in intervalul 10-12 octombrie, precum si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.In primele doua zile, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an (13 grade). In urmatoarele doua zile vremea se va incalzi semnificativ, astfel incat pe 10 octombrie vor fi 23 grade, mai cald decat in mod normal. Cu mici variatii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor mentine in jurul a 21 de grade pana pe 15 octombrie. In ultimele zile de prognoza, vremea se va racori usor, cu aproximativ 2 grade.Vor fi ploi locale, in general slabe, cu probabilitatea mai ridicata de aparitie in prima zi, in intervalul 10-12 octombrie, precum si in unele zile din intervalul 16-20 octombrie.In primele doua zile de prognoza, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an (3 grade). In urmatoarele doua zile vremea se va incalzi, astfel incat pe 10 octombrie vor fi 13 grade, valoare ce se mentine, cu mici variatii, de la o zi la alta, pana pe 15 octombrie. In ultimele zile de prognoza, vremea se va racori usor, cu aproximativ 2 grade.Vor fi precipitatii cu probabilitatea mai ridicata de aparitie, in prima zi, cand vor fi mai ales ninsori si predominant ploi in intervalul 10-12 octombrie, precum si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.A.G.