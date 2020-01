Incep sa scada temperaturile - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In primele zile vor fi valori apropiate de cele normale, iar media maximelor va fi de 2...3 grade. Din 22 ianuarie si pana in jurul datei de 29 ianuarie temperaturile maxime vor fi in general in crestere, in medie spre aproximativ 8...10 grade, apoi se va raci treptat, astfel ca la finalul intervalului de prognoza media maximelor termice va atinge 4...6 grade.Probabilitatea de precipitatii va fi redusa pana in data de 25 ianuarie, apoi va creste.Primele zile de prognoza se anunta temperaturi normale pentru aceasta perioada, media regionala fiind de 2...4 grade. Dupa 22 ianuarie, se estimeaza o crestere a acestora spre valori medii in general intre 9 si 11 grade, in 28 si 29 ianuarie. In ultimele zile ale lunii ianuarie si in primele din luna februarie tendinta vremii va fi de racire treptata, spre medii de 4...6 grade.Probabilitatea de precipitatii va fi redusa pana in data de 25 ianuarie, apoi va creste.Si aici in primele zile se anunta temperaturi normale pentru aceasta perioada, iar media lor se va apropia de pragul de inghet. In intervalul 22-25 ianuarie se va incalzi treptat, (6 si 10 grade), apoi, pana in 30 ianuarie, nu vor mai fi variatii semnificative de temperatura. Dupa aceasta data vremea va intra intr-un proces de racire, astfel ca in data de 2 februarie vor fi maximum 3 grade.Trecator vor fi posibile precipitatii, in general slabe cantitativ, in jurul datei de 22 ianuarie si incepand cu data de 25 ianuarie.In primele trei zile de prognoza, temperaturile se vor mentine apropiate de pragul de inghet, apoi se va incalzi treptat, pana in data de 25 ianuarie, cand vor fi 7...8 grade. In intervalul 25-29 ianuarie maximele termice nu vor avea variatii importante, apoi vor fi in scadere, pana la o medie ce se va situa intre 2 si 4 grade, in ultimele zile din interval.Trecator vor fi posibile precipitatii slabe, in general slabe cantitativ, in jurul datei de 22 ianuarie si incepand cu 25 ianuarie.In intervalul 20-25 ianuarie vor fi intre 2 si 9 grade. Ulterior, pana spre sfarsitul lunii ianuarie se anunta 9...11 grade, apoi se va raci treptat, astfel incat la finalul perioadei de prognoza media maximelor se va apropia de 3 grade.Doar trecator si pe suprafete mici vor fi posibile precipitatii slabe, mai ales dupa 29 ianuarie.Pana spre sfarsitul lunii ianuarie, in general, temperaturile vor fi in crestere. Media maximelor va ajunge la 10...12 grade. Din 31 ianuarie vremea va intra intr-un proces de racire treptata, iar in jurul datei de 2 februarie maximele vor atinge in medie 5...7 grade.Probabilitatea de precipitatii va fi mai ridicata dupa 29 ianuarie.Intre 20 si 26 ianuarie se anunta maxime intre 4 si 11 grade. In urmatoarele 4...5 zile temperaturile nu se vor modifica semnificativ, dar in primele zile ale lunii februarie tendinta va fi de scadere, astfel incat, la finalul intervalului de prognoza, maximele vor ajunge sa se situeze in medie intre 5 si 8 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata dupa 28 ianuarie.Intre 20 si 25 ianuarie maxima va avea variatii intre 4 si 10 grade. In urmatoarele 5...6 zile maximele nu se vor modifica semnificativ, dar in primele zile ale lunii februarie tendinta va fi de scadere, astfel incat, la finalul intervalului de prognoza, acestea vor ajunge sa se situeze in medie intre 5 si 7 grade.Probabilitatea de precipitatiilor va fi redusa in prima saptamana, dar va creste in cea de a doua.Perioada cu cele mai ridicate temperaturi va fi intre 25 si 30 ianuarie, cand media maximelor se va situa intre 3 si 5 grade. In restul intervalului vor fi maxime a caror medie regionala va avea valori intre -6 si 1 grad.Trecator vor fi precipitatii in general slabe cantitativ, pe suprafete mici in prima saptamana si local in cea de a doua.A.G.