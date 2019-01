Meteo: Incepe o saptamana autentica de ianuarie, cu ger de pana la minus 16 grade

Ziare.

com

"Prima jumatate a saptamanii va aduce temperaturi specifice perioadei in care ne aflam, adica temperaturi de luna ianuarie, cea mai reprezentativa luna de iarna. Luni si marti va fi o vreme rece cu temperaturi preponderent negative in timpul zilei. De exemplu, marti dupa-amiaza maximele se vor situa intre -9 si 1 grad, iar inin majoritatea zonelor. Ne asteptam sa fiedin saptamana care urmeaza, vor fi intre", a declarat Mihai Timu, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Reprezentantul ANM anunta ca miercuri si joi vremea se va incalzi usor, iar maximele vor fi intre -2 si 6 grade."Daca pe parcursul zilei de luni in jumatatea de Est a tarii va mai ninge putin, marti este o zi de pauza. In noaptea de marti spre miercuri ne asteptam la ninsori aproape in toate regiunile, mai putin in Sud-Estul Romaniei unde va aparea lapovita sau ploaia si va creste riscul de polei", a mai spus meteorologul.Si in Capitala vremea va fi rece. Luni si marti maximele nu vor depasi 0 grade Celsius. De asemenea, luni va ninge temporar si in Bucuresti.