Meteo: Luni, coduri de vreme rea in mare parte din tara. De marti, se opresc ninsorile, dar vine gerul

Cum va fi vremea luni, marti si miercuri

Directorul general al Autoritatii Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat la Realitatea TV ca, in perioada urmatoare, ariile afectate de precipitatii se restrang. In schimb, vine gerul."Daca vorbim despre saptamana urmatoare, in prima parte vom avea temperaturi negative care vor scadea pana la -7 grade si maxime care ar putea ajunge pana la 7 grade Celsius. In schimb, in a doua parte a saptamanii, am putea ajunge chiar si la maxime negative. Vor fi minime pe care noi le numim 'sub pragul de ger' adica sub nivelul de -10 grade Celsius", a declarat Elena Mateescu, directorul general al ANM.va mai ninge slab in partea de nord a tarii, in vreme ce in sud si in sud-est vom avea mai mult lapovita si ploaie.Pana seara, la ora 20.00, e, la cota 1800 de metri.In schimb, tot pana la ora 20.00. Precipitatiile vor fi mixte si exista riscul sa se formeze polei.Inva ploua slab, iar vantul va bate usor. Temperatura maxima va fi de 2 grade Celsius, iar minima nu va scadea sub 1 grad Celsius.- 2 grade Celsius4 grade Celsius7 grade Celsius0 grade Celsius2 grade Celsius- 1 grad Celsius- 2 grade Celsius-1 grad Celsius, vestul tarii scapa de precipitatiile care au creat atat de multe probleme in weekend. In schimb, in sudul si sud-estul tarii va mai continua sa fulguiasca. Temperaturile maxime vor ajunge la circa 3 grade Celsius, iar minimele vor cobori pana la -3 grade Celsius. Cerul va fi acoperit in intreaga tara.La, va ninge slab. Tempratura maxima nu va mai depasi 0 grade Celsius, iar minimele coboara pana la -1 grad Celsius.- 3 grade Celsius2 grade Celsius3 grade Celsius0 grade Celsius2 grade Celsius0 grad Celsius0 grade Celsius0 grad CelsiusAbia de miercuri precicipatiile se retrag spre zona de litoral si vine, intr-adevar, gerul.