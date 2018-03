Meteo: Nu va uitati umbrela acasa. Vine ploaia!

Ziare.

com

Ploile isi vor face simtita prezenta din cursul zilei de luni, dar mai ales seara si noaptea cand, treptat, vor cuprinde intreg teritoriul tarii. Va ploua sustinut mai ales in partea de sud si sud-vest a tarii, unde cantitatile de apa pot ajunge la 15-20 l/mp si izolat chiar la 30-35l/mp. Pe arii restranse, precipitatiile vor fi insotite de descarcari electrice.Precipitatii mixte vor mai fi doar in masivele cele mai inalte, la peste 1900 m altitudine. Vantul va avea intensificari local, indeosebi in cursul zilei, mai ales in vest si sud-est si la munte.Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 9 grade in Moldova si 19 grade in Lunca Dunarii, cu cele mai ridicate valori in sudul extrem, iar cele minime vor fi cuprinse intre 2 si 9 grade.In Bucuresti , temperatura maxima va fi de 16 grade, iar cea minima de 7-8 grade. Cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara si noaptea, cand vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat.Bucuresti: Max 16 grade C - Min 8 grade CBaia Mare: Max 13 grade C- Min 7 grade CBrasov: Max 12 grade C - Min 4 grade CCluj-Napoca: Max 13 grade C - Min 6 grade CConstanta: Max 13 grade C - Min 8 grade CCraiova: Max 17 grade C - Min 8 grade CGalati: Max 11 grade C - Min 5 grade CIasi: Max 7 grade C Min - 5 grade CSuceava: Max 7 grade C - Min 4 grade CTimisoara: Max 16 grade C - Min 7 grade CMarti, va ploua in toata tara, dar acumulari mai importante de apa vor fi mai ales in estul tarii, unde vor avea loc si descarcari electrice. Miercuri, ploile se vor rastrange si mai mult, fiind si foarte slabe cantitativ. Temperaturile se vor mentine insa ridicate, mult peste normalul perioadei.Bucuresti: Max: 17 grade C Min: 5 grade CBaia Mare: Max: 12 grade C Min: 5 grade CBrasov: Max: 12 grade C Min: 3 grade CCluj-Napoca: Max: 13 grade C Min: 4 grade CConstanta: Max: 14 grade C Min: 6 grade CCraiova: Max: 15 grade C Min: 5 grade CGalati: Max: 16 grade C Min: 5 grade CIasi: Max: 15 grade C Min: 5 grade CSuceava: Max: 13 grade C Min: 5 grade CTimisoara: Max: 12 grade C Min: 5 grade C