Meteo: Ploile si furtunile pun stapanire pe cea mai mare parte din tara

Meteorologii au anuntat ca de duminica, de la ora 14.00, pana luni, la ora 23.00, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii, dar si la deal si la munte.Conform meteorologilor, vor fi averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor lua si aspect de vijelie si caderi de grindina.In restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala doar izolat. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 15-20 l/mp si izolat 30-40 l/mp. vremea va fi capricioasa in. Temperaturile vor ajunge pana la 30 de grade dar, mai ales in a doua parte a zilei, ploile isi vor face simtita prezenta 26 grade24 grade24 grade27 grade28 grade27 grade28 grade29 grade30 grade29 grade28 grade29 grade29 grade29 grade30 gradeInceputul saptamanii va aduce vreme schimbatoare, cu ploi si furtuni in aproape toata tara., va fi in continuare cald, cu temperaturi maxime care vor ajunge la 32 de grade Celsius si cu minime care nu vor cobori sub pragul de 14 grade Celsius.26 gradeConstanta:25 grade24 grade26 grade26 grade29 grade27 grade30 grade32 grade29 grade20 grade31 grade31 grade31 gradeDe, ploile se vor retrage spre vestul tarii, in restul teritoriului cerul urmand sa redevina variabil.