Meteo: Se strica vremea, sunt asteptate furtuni cu fulgere si ploi masive

Marti, vremea este instabila

Miercuri, izolat grindina

vor fi innorari temporare si ploi pe arii relativ extinse, exceptand sud-estul si nord-vestul extrem unde acestea se vor semnala izolat. Ploile vor fi mai frecvente si local mai insemnate cantitativ in sud-vest si in zonele deluroase si montane, unde vor fi si conditii de grindina. Pe arii restranse se vor semnala descarcari electrice. Vantul va avea unele intensificari in Dobrogea, dar trecator si in celelalte regiuni, asociat averselor. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 si 24 de grade., pe parcursul zilei, vremea va fi apropiata de normal din punct de vedere termic. 20-22 de grade maxima la amiaza. Cerul va fi temporar noros si, mai ales spre seara, trecator va ploua.vremea va fi instabila in jumatatea de vest a teritoriului, precum si in zona de munte, unde, mai ales in a doua parte a zilei, vor fi averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, trecator cu aspect de vijelie. In restul tarii, cerul va fi variabil, cu innorari accentuate in special dupa-amiaza, cand local se vor semnala ploi de scurta durata si descarcari electrice. Izolat se va semnala grindina. Exceptie va face Dobrogea, unde probabilitatea de ploaie este scazuta. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18-19 grade pe litoral si 28 de grade in sudul Munteniei, la Giurgiu., mai ales dupa-amiaza vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice. 11-12 grade dimineata si o temperatura maxima de 26...27 de grade.vremea va fi in general instabila in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii, unde innorarile vor fi mai accentuate si vor fi averse, insotite si de descarcari electrice. In celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, iar manifestarile asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii mai restranse si la cote mai reduse. Izolat va cadea grindina, iar cu precadere in zonele de munte, cantitatile de apa vor fi insemnate. Vantul va avea unele intensificari pe crestele montane, dar de scurta durata si in restul teritoriului, mai ales in timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 grade la Miercurea Ciuc si 26 de grade la Calarasi., cerul va fi temporar noros si, trecator, va ploua slab. Dimineata 12-14 grade si la amiaza, in jur de 25 de grade.(I.S.)